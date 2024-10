Sebrae realiza ação para celebrar o Dia Mundial da Alimentação na região

No mês que celebra o Dia Mundial da Alimentação (16/10), o Sebrae-SP preparou uma programação especial e gratuita para o Alto Tietê. O primeiro compromisso da grade é o “Petiscos de Bar”, que ocorre no dia 8 de outubro, em Mogi das Cruzes. Já o evento de Alimentação Saudável acontece no dia 21 de outubro, em Suzano. Os encontros trarão novidades, tendências e orientações práticas para os empresários do setor.

Com uma aula-show realizada em parceria com chefes da Seara e o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê (Sincomércio), o Sebrae-SP busca apresentar aos empreendedores do setor o que há de mais atual no mercado com ideias de cardápios e pratos que podem ser replicados nos estabelecimentos. As inscrições para acompanhar do “Petiscos de Bar” estão disponíveis no link: https://forms.office.com/r/xhj1fsMyQd. Com vagas limitadas e possibilidade de adesão de duas pessoas por empresa, o evento acontece a partir das 18h30 na sede do Sincomércio (Rua Coronel Souza Franco, 74, Mogi das Cruzes).

Entre as possibilidades abertas pelo setor de refeições, a alimentação saudável tem atraído a atenção da população e gerado novas possibilidade de negócios. Por isso, em parceria com a Faculdade Piaget, o Sebrae-SP participará da Semana da Alimentação Saudável da instituição de ensino com um evento voltado aos empresários do Alto Tietê.

O encontro terá a presença de chefs de cozinha e nutricionistas, que apresentarão práticas e orientações inspiradoras para os negócios. A ação acontece às 18h30 na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Suzano. Para participar se inscreva pelo link: https://forms.office.com/r/D9VNYbhzCS.