Sebrae-SP oferece curso gratuito para MEIs de alimentação no Alto Tietê 

O Sebrae-SP realiza uma série de oficinas gratuitas para Microempreendedores Individuais (MEIs) do setor de alimentação no Alto Tietê. As atividades ocorrerão nos dias 10, 11 e 12 de novembro, das 9h às 12h, em Mogi das Cruzes. O objetivo é proporcionar aos empreendedores ferramentas práticas para melhorar a gestão de seus negócios, com foco em três temas principais: experiência do cliente, compras inteligentes e vendas estratégicas.

Essa capacitação, inédita no estado, busca apoiar os MEIs na gestão estratégica de seus negócios de alimentação em um mercado onde a experiência do cliente é um diferencial competitivo. As oficinas serão realizadas na sede do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) do Alto Tietê na Rua Coronel Souza Franco, 74, Centro. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.office.com/r/018FjipVBh.

A oficina "Experiência do Cliente: Como encantar e fidelizar" abre a programação de capacitação. Serão abordados temas como a padronização do atendimento no WhatsApp e nas redes sociais, a criação de cardápios visuais e atraentes e a arte de surpreender na entrega, desde a embalagem até a implementação de programas de fidelidade simples. O pós-venda também será abordado como uma oportunidade de ouro para transformar um cliente ocasional em um fã do negócio.

A segunda etapa da capacitação foca na saúde financeira com a oficina “Compras Inteligentes para MEIs da Alimentação”. Serão discutidas estratégias de planejamento de compras com base na demanda real, negociação com fornecedores e a organização de estoques para evitar desperdícios. Os participantes aprenderão a utilizar planilhas práticas para calcular o custo por porção e controlar o estoque de forma eficaz.

No terceiro dia, os empreendedores participarão da oficina “Venda Inteligente: Do cardápio ao pagamento”, que apresentará estratégias práticas para alavancar o faturamento. Os participantes aprenderão a criar combos e ofertas irresistíveis, a usar as redes sociais de forma estratégica – mesmo com pouco tempo e orçamento – e a dominar os meios de pagamento digitais, facilitando a vida do cliente e o recebimento rápido. Ao final, os participantes sairão com um plano de ação concreto para os próximos sete dias, pronto para ser colocado em prática e gerar resultados imediatos.

Marcio Barbosa, gestor regional de Food Service do Sebrae-SP no Alto Tietê, destaca que a capacitação ajudará os negócios a se tornarem mais lucrativos e preparados para o futuro. “Muitos empreendedores talentosos na cozinha enfrentam dificuldades na gestão de seus negócios. Nosso objetivo é oferecer ferramentas simples e aplicáveis que transformem essa realidade, fortalecendo a economia local e garantindo que esses negócios não apenas se mantenham, mas cresçam de forma sustentável”, afirma.

Para mais informações sobre a capacitação, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.