Secretaria de Transporte orienta motoristas em saída para férias

Com o objetivo de orientar os motoristas que saem de férias, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano está realizando uma campanha em pontos estratégicos da cidade, que dão acesso aos destinos mais recorrentes nesse período. Nesta sexta-feira (10/01), as equipes de Educação para o Trânsito e de Fiscalização do Trânsito deram especial atenção aos condutores que paravam no semáforo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo ao nº 2.667, no bairro Vila Monte Sion, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonio Augusto Nunes, do Jardim Natal. O fluxo por esta via é utilizado para motoristas que buscam acessar a rodovia Mogi-Bertioga (SP-98).

A campanha seguirá na próxima quarta-feira (15/01), quando os profissionais estarão no cruzamento entre a rua Baruel e a avenida Antônio Marques Figueira, que dá acesso para a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), uma das rotas utilizadas para quem segue em direção a Santos. A última ação acontecerá na sexta-feira seguinte (17/01), que deverá registrar grande movimento nas estradas por conta do feriado municipal de 20 de janeiro, Dia de São Sebastião. Na oportunidade, as equipes ficarão no cruzamento da rua Dr. Prudente de Moraes com a avenida Armando Salles de Oliveira, saída para quem vai para São Paulo e interior do Estado.

Nesses outros locais, assim como ocorreu na primeira ação, serão distribuídos panfletos com nove recomendações sobre a conduta nas estradas, visando à segurança dos motoristas e de todas as pessoas que estão sendo transportadas nos veículos. O conteúdo do material aborda os aspectos que devem ser considerados nas viagens, destacando, por exemplo, os cuidados em relação à chuva, ao cinto de segurança, ao celular, às crianças, à documentação, ao uso de bebidas alcoólicas, ao transporte de pets e à inspeção veicular.

Para cada item, é descrita a mensagem associada, de modo a reforçar a conduta a ser adotada. No caso da chuva, a recomendação é reduzir a velocidade com a pista molhada e acender os faróis baixos. Com relação ao cinto, a orientação é se atentar para que motoristas e passageiros usem o dispositivo, inclusive aqueles do banco de trás. No que se refere às ultrapassagens, o folheto destaca a importância de observar a sinalização em cada trecho. Para o transporte de pet, é necessário, conforme colocado, o cinto peitoral ou caixa adequada ao tamanho do animal. No que diz respeito às crianças, a mensagem passada é de que a cadeirinha, o assento elevado ou o bebê conforto deve ser usado corretamente, de acordo com as normas estabelecidas.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que a iniciativa busca garantir a segurança nos deslocamentos pelas estradas. “Nosso objetivo é proporcionar ações de educação no trânsito que possam alcançar os motoristas exatamente nos locais onde costuma haver o tráfego mais intenso no período. Pensamos essa campanha de forma estratégica, para que as recomendações possam ser absorvidas no momento que os munícipes forem acessar as estradas”, ressaltou.