Segurança, saúde e orçamento municipal dominam debate entre candidatos à Prefeitura de Mogi

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Mogi nesta quionta-feira à noite, na sede da TV Diário, ficou marcado por propostas voltadas para segurança pública, segurança da mulher, mobilidade urbana, saúde e grupos criminosos na cidade.

O debate reuniu três dos cinco candidatos da cidade. Estiveram presentes: Mara Bertaiolli (PL), Caio Cunha (Podemos) que tenta a reeleição, e Rodrigo Valverde (PT).

Em todos os quatro blocos do debate, sendo o primeiro e o terceiro livres para fazer qualquer pergunta, e o segundo e quarto com temas sorteados na hora, houveram propostas, porém, sempre com ataques direcionados principalmente a Mara Bertaiolli.

No primeiro bloco, os temas foram brandos, com propostas para a população idosa. Valverde afirmou que vai implantar a tarifa zero. Já Mara respondeu que quer abrir mais Vila da Dignidade.

Ainda nesse bloco, Valverde questionou Caio Cunha sobre crime organizado na cidade e afirmou que o atual prefeito tem fotos com pessoas ligadas a facções.

Caio respondeu negando e citando o promotor do caso que negou ligação do mesmo com o crime organizado.

Segundo bloco

O segundo bloco aumentou de tensão, quando logo na primeira pergunta, Mara perguntou para Valverde sobre pavimentação na cidade e o candidato do PT respondeu afirmando que o ex-prefeito e marido de Mara, Marco Bertaiolli, "fez parte de grupos que sempre utilizaram de maneira ruim o asfaltamento na cidade".

Mara então respondeu que ele e Caio Cunha deviam deixar "o seu marido de lado, porque ela é quem vai governar, eu quem vou estar na cadeira da Prefeitura".

Valverde retrucou na tréplica dizendo que Mara "não tem vida e trajetória política e não sabe direito as necessidades".

Nesse bloco, o assunto saúde foi citado e gerou faíscas entre Mara e Caio Cunha. A liberal afirmou que percorreu a cidade e viu muitas queixas sobre filas para consultas, exames e pronto-socorro. Ela citou como proposta abertura da Maternidade da cidade, que segundo disse, "só falta abrir".

Caio se defendeu dizendo que quando assumiu tinha uma fila de 10 mil mulheres para atendimento ginecológico e hoje está perto de cem. Caio ainda falou que o vice de Mara, Téo Cusatis, ex-secretário da Saúde de Mogi, "quebrou um hospital particular em Suzano".

Terceiro bloco

No terceiro bloco o assunto segurança da mulher veio a debate em pergunta de Mara para Caio Cunha. O candidato à reeleição afirmou que todos os índices caíram na cidade, "mas que infelizmente a violência contra mulher cresceu, porque agora se denuncia mais".

Mara se voltou às mulheres e afirmou que vai criar uma secretaria da Mulher na cidade se eleita, além de abrir mais duas delegacias da mulher no município.

Mas Caio Cunha retrucou afirmando que "ela (Mara) promete coisas que não podem ser cumpridas, como as delegacias da mulher".

A saúde, tema central no bloco anterior, voltou com Valverde e Mara. O petista perguntou a Mara sobre uma operação do Gaeco que "bateu à porta do seu vice Téo Cusatis".

Mara respondeu apenas que vai reestruturar a saúde de Mogi, como manter as UBSs abertas ate às 22 horas e outras durante 24 horas.

O tom voltou a subir quando Valverde afirmou que as respostas da candidatas são cheias de hipocrisia e "que vamos abrir o Pronto-Socorro municipal, principalmente nos distritos mais afastados".

Quarto bloco e encerramento

O quarto e último bloco voltou a ficar tenso, com Mara sendo perguntada tanto por Valverde quanto por Caio Cunha.

Primeiro foi Valverde, que questionou a liberal sobre orçamento municipal: "Qual será o critério?".

A liberal disse que o objetivo é gastar dentro do orçamento e fazer o que é preciso para a cidade. "É como nossa casa, vamos fazer o que é preciso sem prejudicar o orçamento e sem aumentar imposto".

Mas, nesse momento, a candidata se enrolou e, pela regra, teria 1 minuto e meio para responder, mas só usou 45 segundo e encerrou por aí.

Valverde respondeu que o orçamento será direcionado para a mobilidade urbana, com a construção de mais pontos de ônibus, mais UPAs na cidade.

Caio Cunha em sua vez, perguntou para Mara sobre meio-ambiente. A liberal respondeu que o objetivo é plantar mais árvores na cidade e combater queimadas em parcerias com os Bombeiros. Mas novamente encerrou sobrando segundos para as respostas.

Por fim, Caio citou que conseguiu, em um congresso em Dubai, investimentos para o meio-ambiente de Mogi.