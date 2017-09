Semana Municipal do Idoso será realizada entre os dias 2 e 6 de outubro

A Semana Municipal do Idoso terá abertura na próxima segunda-feira (2) às 9 horas. O ciclo de eventos, que é feito em alusão ao Dia Mundial do Idoso (celebrado oficialmente em 1º de outubro), vai reunir extensa programação até a sexta-feira (6), com palestras, práticas de exercícios físicos, orientações gerais sobre terceira idade e também a abordagem e discussão de políticas públicas de atendimento aos idosos.

A programação da segunda-feira vai se estender até o meio-dia e compreende a apresentação dos vencedores da última edição do Concurso Miss e Mister Terceira Idade, a palestra “Mogi, uma cidade cuidando de seu idoso”, ministrada pela secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, a palestra “Nutrição e qualidade de vida na terceira idade”, com a nutricionista da Universidade Aberta à Integração (Unai), Arlene Valiengo, além de aulas de dança e um workshop de fisioterapia e farmácia.

“Meu objetivo é mostrar todas as políticas públicas de atendimento a idosos que temos em Mogi das Cruzes, desde as Academias da Terceira Idade, até os centros de convivência de idosos e também equipamentos como a Vila Dignidade e o Centro Dia do Idoso. Já a doutora Arlene Valiengo vai mostrar dicas de alimentação para o público da terceira idade, tendo em vista que, com o envelhecimento, também mudam as necessidades do organismo em termos de alimentação”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

O próprio café da manhã na acolhida inicial que será feita durante a abertura da semana comemorativa será preparado conforme orientações da profissional de saúde e seguirá, portanto, as necessidades nutricionais mais específicas dos idosos.

Na terça-feira (03/10), segundo dia da Semana Municipal do Idoso, a programação compreende três eventos. Será realizada, das 9h às 9h30, a palestra “Outubro Rosa”, com Milena Flávia Padilha, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Às 10h será realizada uma aula de dança circular e às 10h30 acontece a palestra “Alcóolicos Anônimos”, ministrada por Antônio Rodrigues da Cunha.

Na quarta-feira (04/10), serão realizadas duas palestras e uma apresentação artística. Entre 9h e 9h30, a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Janinéri Fernanda, ministra a palestra “Existe vida após os 60”. Já a partir das 10h será feita a apresentação da coreografia Cabaret (Jori), por parte da equipe de Mogi das Cruzes que participou dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) 2017. Às 10h30, por fim, o médico geriatra Fabio Kitadai comanda a palestra “Envelhecimento saudável”.

Outras duas palestras permeiam a programação da quinta-feira (05/10) pela Semana Municipal do Idoso. A primeira delas, das 9h às 9h30, é com a fisioterapeuta Milenna Figueiredo, que vai abordar estética e cuidados pessoais. Já das 10h às 10h30, a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Juraci Fernandes, vai falar sobre direitos da pessoa idosa.

Na sexta-feira (06/10), encerramento da Semana Municipal do Idoso, a programação terá como foco as áreas de esportes e saúde. Das 9h ao meio-dia, serão promovidas partidas de vôlei adaptado, jogos de mesa e atividades de caminhada. Já das 9h às 14h, serão prestados os serviços do Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis.

Toda a programação será no Pró-Hiper e é gratuita. O Pró-Hiper fica na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes.