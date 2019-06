Tarifa de ônibus terá reajuste a partir de 1º de julho em Itaquá

A tarifa do transporte municipal de Itaquaquecetuba terá reajuste a partir da meia noite de segunda-feira, 1º de julho, passará dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,40 de acordo com decreto assinado pelo prefeito Dr. Mamoru Nakashima (PSDB).

A correção tem como base índices econômicos do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.

De acordo com o decreto, fica assegurado o passe escolar aos estudantes matriculados em escolas do município, com desconto de 50% do valor da tarifa básica.

Na semana passada foi rejeitada a proposta da empresa de R$ 4,85, entre as alegações para o pedido estão o aumento de salário de funcionários, preço dos insumos, como óleo diesel, pneus e demais peças dos veículos, além de outros itens que fazem parte da estrutura operacional do serviço prestado.

A empresa Expresso Planalto, que atua no município, anunciou que pretende continuar o processo e renovação da frota, instalação de abrigos, a diminuição do índice de quebras e manutenção, além da melhoria no atendimento e compromisso com os horários, reduzindo o tempo de espera.