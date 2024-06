Uniformes escolares começam a ser entregues nas escolas municipais de Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega dos uniformes escolares na rede municipal de ensino. O ato simbólico ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Diocésio de Menezes, na Vila Pereira, nesta sexta-feira (7), e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, e a secretária de Educação, Paula Trevizolli.

Mais de 16 mil estudantes da pré-escola, ensino fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão contemplados com os uniformes, que este ano estão mais modernos e com novas cores. Cada criança receberá duas camisetas manga curta, uma camiseta manga longa, calça, bermuda e jaqueta de frio, além de um par de tênis e mochila.

Vale destacar que as escolas organizaram os cronogramas de distribuição e os kits serão entregues aos pais dos alunos.

“Estou muito feliz com os novos uniformes, será muito importante na rotina escolar do meu filho e garantirá a segurança de todas as crianças”, pontua a moradora Célia, mãe do aluno Renan, do 5° ano.

De acordo com a prefeita Priscila Gambale, a municipalidade está trabalhando muito para oferecer mais qualidade de ensino. “Os novos uniformes representam o cuidado e dedicação e esse é um momento muito importante na rotina escolar, pois fortalece a identidade dos estudantes, além de ser uma tranquilidade financeira para muitas famílias”, afirma.