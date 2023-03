Vencimento do IPTU de Ferraz é prorrogado para 31 de março

O vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Ferraz de Vasconcelos foi prorrogado para 31 de março para parcela única com desconto de 10% à vista e primeira parcela.

O imposto vencia, no último dia 20 de março, mas muitos contribuintes não receberam os carnês em casa devido ao atraso dos Correios.

Para não prejudicar os contribuintes, um decreto assinado pela prefeita Priscila Gambale e publicado na edição digital do Boletim Oficial do Município (BOM) prorrogou o vencimento para o final do mês para dar oportunidade de todos receberem o carnê a tempo em suas casas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, vale as mesmas condições da situação anterior: quem pagar até o dia 31 de março terá 10% de desconto se o pagamento for à vista.

E quem estiver com os impostos em dia, até 31 de dezembro de 2022 junto à Prefeitura de Ferraz também terá 5% de desconto, já calculado de forma automática no carnê. Ferraz possui cerca de 47 mil contribuintes.

Outro serviço que está disponível aos contribuintes é a possibilidade de acessar a segunda via do IPTU pelo site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov,br). Assim que abrir o site da Prefeitura de Ferraz, o botão do IPTU já aparece na tela. Clicando em cima você será direcionado para a opção de tirar a segunda via e imprimir o documento para pagamento. Basta colocar o número do Código/Registro Imobiliário ou a Inscrição Imobiliária.

Estes dados estão disponíveis no carnê do IPTU do ano passado. Mas, atenção, o sistema só admite um dos dados para preenchimento. Depois disso, basta imprimir e efetuar o pagamento na rede bancária ou casas lotéricas.

A novidade neste ano é que o contribuinte está recebendo os carnês do IPTU junto com um calendário cortesia do ano de 2023. Mais informações sobre o imposto podem ser obtidas pelos telefones: 4674-7826 ou 4674-7831.