80 veículos são guinchados por mês em Suzano

Cerca de 80 veículos são recolhidos pelo serviço de guincho municipal por mês em Suzano. Um dos principais motivos é por obstrução de vias da cidade, caso que, sempre que necessário, é atendido pelo guincho.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade. Levando em consideração o número médio de veículos recolhidos por mês na cidade, cerca de 480 veículos foram recolhidos no primeiro semestre desse ano. Uma parte desses veículos é levada para o Pátio Municipal da cidade. Além de remover os veículos que, de alguma forma, atrapalham a circulação de carros, pedestres ou ciclistas no município, os guinchos atendem algumas demandas da Polícia Judiciária (Delegacias) e da frota municipal.

Frota

Suzano conta com 3 guinchos para recolher os veículos. Um deles, no entanto, fica de plantão 24 horas por dia na sede da pasta. A Secretaria ainda afirma que tem mais veículos disponíveis para realizar o guincho, mas que são usados conforme necessidade operacional.

Alguns, inclusive, são usados para movimentação de veículos no interior do Pátio Municipal.

Serviço

Os usuários que tiverem dúvidas sobre o serviço de guincho ou que precisarem utilizá-lo, podem entrar em contato pelo telefone 4745-1166, ou ainda pode ir à sede da Secretaria Municipal, localizada na Rua Doutor José Correia Gonçalves, número 152, no Centro de Suzano.