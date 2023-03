A um mês do fim das inscrições, Passe Livre soma 4,2 mil pedidos

O programa “Passe Livre Estudantil” para o primeiro semestre de 2023 encerra o período de inscrições em 14 de abril (sexta-feira) tendo registrado, até o momento, 4.250 solicitações. Para garantir o benefício oferecido pela Secretaria Municipal de Educação pelos últimos dez anos, o interessado deve ter uma renda familiar de até três salários mínimos, ou renda per capita de até meio salário por integrante, e acessar o site http://suzano.sp.gov.br/web/passe-livre/.

Do total de pedidos efetuados até o último levantamento, 1.860 estão requerendo a renovação de seu passe, enquanto os outros 2.390 solicitam o benefício pela primeira vez. Considerando a análise de dados informados e documentos entregues, 1.746 pedidos dos estudantes suzanenses já foram deferidos.

No caso daqueles que ainda não tiveram o processo concluído, a validação pode ainda estar sendo feita pela pasta, entretanto há também a possibilidade de que a solicitação tenha sido invalidada por conta de algum equívoco no encaminhamento da documentação ou no preenchimento dos dados. Tal situação pode ser conferida a qualquer momento no portal do programa.

Como fazer

Para os interessados em realizar o cadastro pela primeira vez ou requisitar a continuidade do benefício nestas últimas semanas do processo, é necessário acessar o site e clicar no botão “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2023” e inserir o CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes adicionais como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha de transporte municipal utilizada no trajeto em questão.

Ao fim desse procedimento, o sistema irá gerar um formulário para ser impresso e encaminhado para validação junto à instituição de ensino. Passada essa fase, o estudante deve enviar o formulário preenchido e a Folha Resumo do CadÚnico para comprovação da renda salarial da família, além de versões digitalizadas do RG, do CPF e do comprovante de endereço pelo site do programa. Feito isso, basta aguardar a validação e esperar pela data de emissão do cartão do Passe Livre.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, explicou que o material completo é validado em um prazo de 15 a 30 dias. "Faltam poucos dias para o término do prazo de inscrição, então reforçamos que as famílias devem acompanhar o processo de cadastro e validação para que os documentos possam ser encaminhados sem erros ou inconsistência nas informações", declarou o chefe da pasta.