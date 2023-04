Abertas inscrições para 100 vagas em curso da Saspe

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abriu nesta segunda-feira (17) as inscrições para o curso de “Tratamento Capilar". Estão sendo oferecidas 100 vagas no total.

Para confirmar a participação, os interessados devem efetuar o cadastro na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1334 - Centro), durante a semana, entre 8 e 17 horas, mediante a apresentação de um documento de identidade com foto e um comprovante de residência.

O curso de “Tratamento Capilar” é voltado para pessoas que desejam trabalhar como terapeutas capilares. As atividades, que serão realizadas para duas turmas com 50 alunos cada uma, terão início em 8 de maio (segunda-feira), das 9 horas ao meio-dia, para o primeiro grupo e a partir de 9 de maio (terça-feira), das 18 às 21 horas, para o segundo.

O conteúdo da capacitação será apresentado em quatro encontros e vai abordar os seguintes temas: Inicialização à Tricologia Integrativa, Anatomia da Pele e Suas Doenças; Estruturas do Fio, Doenças e Causas; Aula Prática de Avaliação do Couro Cabeludo com Tritoscópio; e Aula Prática de Diagnóstico de Doenças, Aplicação de Cosméticos e Massagem Crânio Facial.

De acordo com a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o órgão oferece de maneira regular capacitações gratuitas visando o desenvolvimento profissional da população. “O oferecimento de cursos gratuitos é de extrema importância não apenas para que os munícipes se destaquem no mercado de trabalho, mas também para garantir o crescimento do município.

Nosso objetivo é contribuir com a preparação dos cidadãos para uma nova oportunidade de emprego ou para o início do próprio negócio”, disse.

Para ela, a manutenção dos cursos rápidos pode servir como ferramenta de transformação na vida de muitas pessoas.

“Um bom nível de qualificação profissional é determinante para a entrada dos munícipes no mercado de trabalho, além de ser um diferencial para carreira frente a outros profissionais. Por meio desse curso poderemos despertar algo nas pessoas, seja em uma nova habilidade ou no desejo de empreender e ter o próprio negócio. Certamente, serão dias de muito aprendizado”, finalizou a primeira-dama.