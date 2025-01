Academias ao ar livre recebem 212 ações de manutenção durante a última gestão

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos promoveu 212 reformas e adequações das academias ao ar livre instaladas em Suzano ao longo da última gestão. Os trabalhos, que tiveram como objetivo garantir a segurança dos usuários dos aparelhos, foram promovidos desde 2022, registrando uma média anual de 42,4 manutenções.

O número se dá pela crescente na quantidade de academias instaladas nos últimos oito anos. A gestão implantou 95 novos equipamentos com recursos municipais e emendas parlamentares, passando de 27 aparelhos em 2016 para os 122 atuais, resultando em um aumento significativo na quantidade dessas estruturas, que quadruplicou durante o período.

Isso exigiu maior mobilização das equipes, que precisaram manter as boas condições dos equipamentos com troca de peças usadas e danificadas por novas, bem como pintura, limpeza e intervenções gerais.

As academias oferecem uma série de equipamentos de fácil uso, que por conta do intenso trabalho de manutenção, estão em bom estado e são seguros para a prática de musculação e outros exercícios físicos. Entre os aparelhos disponíveis estão rotação dupla diagonal, espaldar, surf com pressão de pernas, esqui, simulador de remo, peitoral duplo e simulador de cavalgada.

As instalações estão distribuídas em vários locais e podem ser utilizadas por pessoas de diversas faixas etárias, incluindo idosos, ampliando o acesso da população a opções de lazer e à criação de uma rotina saudável em espaços próximos de seus lares.

O secretário Samuel Oliveira enalteceu o esforço das equipes para manter os equipamentos em bom estado ao longo da gestão, evitando acidentes graves. “É muito importante lembrar que, além de estarem expostas ao tempo e à poeira, as academias ao ar livre sofrem uma grande fadiga em seu material em razão do uso. Elas precisam estar em excelentes condições, pois o desprendimento de uma peça pode até causar um acidente grave. Parabenizo a todas as nossas equipes pela dedicação e por manterem todas as 122 academias seguras para utilização”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi lembrou que a iniciativa trouxe mais qualidade de vida para milhares de suzanenses e destacou que o trabalho para promover novas academias vai continuar pelos próximos quatro anos. “Durante a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, conseguimos alcançar a população em todas as partes da nossa cidade com esses equipamentos que se tornaram uma ótima opção para a prática de exercícios físicos. Parabenizo a todos os responsáveis pela manutenção das 122 academias que nossa cidade possui, pois são essas pessoas que tornam essas estruturas seguras para a população. Para os próximos quatro anos, vamos continuar investindo neste tipo de estrutura, que são democráticas e contribuem para a melhoria da saúde dos suzanenses”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.