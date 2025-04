Conferência de Saúde acolhe 23 propostas por meio de participação popular

Suzano acolheu 23 propostas durante a 10ª Conferência Municipal de Saúde que foi realizada no último sábado (05/04) na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, localizada no bairro Jardim Santa Helena. As melhorias que serão levadas em consideração pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde para formulação de futuras políticas públicas, foram alinhadas em meio à participação popular, com representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que dialogaram com gestores e trabalhadores desta área.

No evento, também foram definidas seis diretrizes relacionadas à saúde do trabalhador escolhidas para a etapa macrorregional da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt), que será realizada de forma on-line, no mês de maio, ocasião em que Suzano estará representada pelos delegados eleitos no sábado.

A atividade contou com as presenças do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka, do presidente da Câmara, Artur Takayama, e da secretária municipal de Saúde de Guararema e vice-presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Adriana Martins, que apresentou uma palestra aos presentes, por meio de um resgate histórico das políticas de saúde no país e problematizando os desafios municipais, destacando, ainda, a importância de continuar avançando no fortalecimento do SUS para a oferta de ações e serviços integrais.

O objetivo foi discutir propostas em conjunto sobre três eixos temáticos: “Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde”; “Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso”; e “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”. Os temas buscaram contemplar os desafios locais em relação às melhorias nos serviços de saúde, alinhando novas perspectivas de atendimento a partir das diretrizes do SUS. Os instrumentos avaliados darão subsídios para a construção do próximo Plano Municipal de Saúde, que abrangerá o período compreendido entre 2026 a 2029.

As propostas começaram a ser colhidas durante o ciclo de atividades preparatórias para a conferência que foi encerrada em 28 de março, com a pré-conferência da região sul, ocorrida na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, no Parque Palmeiras. Esta foi a terceira etapa do processo inicial de discussões, que contemplou a região central com evento na Câmara Municipal, em 21 de março; e na região norte, com um encontro no Centro de Artes e Esportes Unificados Alberto de Souza Candido do Jardim Gardênia Azul, o CEU Gardênia, no dia 26 do último mês.

Propostas da Conferência

As propostas e diretrizes alinhadas na 10ª Conferência Municipal de Saúde, a partir do material que foi compilado nas pré-conferências, têm relação com os três eixos de discussão que foram considerados para nortear os encontros.

Em relação ao eixo um, “Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde”, foi colocada a importância de diagnosticar e levantar as necessidades de informatização, contemplando conectividade, infraestrutura, computadores e impressoras. O tema ainda abrange o desenvolvimento e a implantação de cursos sobre o uso de tecnologias digitais na saúde, capacitando os profissionais para o uso adequado e qualificado dos sistemas de informação voltados à coleta de dados da assistência em saúde; bem como garantir que os sistemas de dados em saúde (prontuários eletrônicos) tenham backup (nuvem) e acesso off-line para consulta, inserção de dados e sincronização posterior, de maneira que o atendimento não seja prejudicado, em caso de falta de conectividade.

No que diz respeito ao eixo dois, “Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso”, foram propostas, entre outras, a parceria entre as Secretarias de Saúde, de Assistência e Desenvolvimento Social e de Transporte e Mobilidade Urbana para viabilizar o acesso de transporte ao serviço de saúde de pacientes e acompanhantes com alta vulnerabilidade social, em tratamento em serviços especializados.

Além desse tópico, também foi destacado a realização de ações de educação em saúde, incentivando a participação popular com workshop, oficinas e campanhas, bem como a implementação de estudo de territorialização em todo município, com levantamento populacional, identificação de pessoas com deficiências, além de caracterização dos serviços ofertados, análise e planejamento de ampliação da rede de saúde do território.

Já no tocante ao eixo três, “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, ficou definida a necessidade de garantir cuidado ampliado em saúde mental do trabalhador e trabalhadora em todos os níveis de atenção, dado pelas condições de transporte, jornada de trabalho justa, adequada e sem prejuízo salarial. Também entrou em discussão a busca pelo mapeamento, fiscalização e regulamentação das novas formas de trabalho e, também, os esforços em proporcionar melhoria das condições de jornada de trabalho de mulheres trabalhadoras gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos, idade estendida para as mães atípicas.

Delegados

No caso específico do terceiro eixo, que trata da saúde do trabalhador, saíram as diretrizes assinaladas na atividade que serão levadas para a etapa macrorregional, ocasião em que Suzano estará representada pelos delegados eleitos no sábado.

Foram escolhidos para representar o segmento dos usuários, Maiana Santos Nascimento (titular), Leonardo da Silva Cervejeira (titular), Emanuel Giuseppe Gallo Ingrao (suplente) e Evânia Maria da Silva (suplente). Para o segmento dos trabalhadores, foram eleitos Pedro Henrique Faria Carvalho (titular) e José Lenildo Fontana (suplente). E por parte dos gestores, foram escolhidos Carmem Lucia Lorente (titular) e Nicole Lage Reis Moraes (suplente).

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, enfatizou a importância da participação popular na conferência. “A mobilização de todas as partes envolvidas com o atendimento que é prestado no município faz toda a diferença para os avanços no setor. Buscamos entender os anseios da população para que possamos viabilizar a formulação das políticas públicas. Sabemos que o aprimoramento contínuo da oferta de serviços em saúde contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito parabenizou todos que participaram dessa importante discussão para os avanços da Saúde em Suzano. “Tivemos representantes da administração municipal, do Conselho Municipal de Saúde, do Legislativo municipal, dos usuários do SUS, de gestores e trabalhadores, e, inclusive, convidados de fora da cidade, que são especialistas no setor. Pudemos alinhar as principais demandas da cidade para prestar um serviço cada vez mais qualificado para a população”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também estiveram presentes, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, os diretores Sidney Gomes (Informatização e Tratamento de Dados), Cíntia Watanabe (Atenção à Saúde) e Carmem Lorente (Vigilância Sanitária); além da assessora estratégica, Tânia Porfírio; e dos coordenadores Regislaine Gonçalves (Atenção Básica), Nicole Moraes (Assistência Farmacêutica), Alcione Sena (Rede Alyne) Eliane Pinheiro (Rede da Pessoa com Deficiência) e Sandra Cardoso (Educação Permanente). Pelo Poder Legislativo municipal, também participou Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro.