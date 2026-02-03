Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Ação que reuniu mais de 40 artistas ao redor do mundo se torna livro

Iniciativa resultou em 7 exposições de máscaras pelo Brasil, além de uma primeira exposição virtual

03 fevereiro 2026 - 11h12Por Fernando
Pedro Neves é um dos artistas que participaram da açãoPedro Neves é um dos artistas que participaram da ação - (Foto: Divulgação)

A Convida-Expo Art, sediada entre março de 2020 e novembro de 2025, foi uma ação realizada por mais de 40 artistas do Brasil e do mundo para incentivar o uso das máscaras durante a pandemia da Covid-19. Hoje, a ação dos artistas se torna um livro, que deve ser publicado em 2027.

Dentre os participantes, estavam Pedro Neves, Lee Freire e Andréia Sato, de Suzano, que produziram máscaras pintadas ou personalizadas. Todas as peças feitas foram vendidas a um valor simbólico na época, todo dinheiro arrecadado foi usado para comprar cestas básicas para as famílias necessitadas.

Uma das idealizadoras da iniciativa é Aparecida de Fátima Felipe Machado, conhecida artisticamente como Cida Felipe. Antes enfermeira, Cida produz arte desde 2011 e disse ter sentido uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa para ajudar os outros a entender a importância de usar a máscara na pandemia. "Eu recolhi máscaras pintadas por diversos artistas através de uma caixa no correio. Eles também me enviaram fotos deles usando as obras para que  pudéssemos publicar nas redes sociais”, contou.

A ação resultou em 7 exposições itinerantes presenciais pelo Brasil, além de uma primeira exposição virtual. “Tudo começou com nove artistas de Goiânia, mas cresceu em nível internacional. Para mim foi muito importante ver que nós, artistas, pudemos contribuir positivamente para a saúde das pessoas na época”, disse Cida.

O próximo passo é reunir todas as obras e participantes da iniciativa em um livro especial. “A escritora se chama Selma Pszdzimirski, e no livro vamos colocar a criação de todos os artistas que participaram. Além disso, queremos incluir mídias escritas, como poemas e relatos, para relembrarmos como sobrevivemos a esse momento histórico na humanidade”, concluiu a artista.

