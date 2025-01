Ace Suzano entrega prêmios aos contemplados da campanha 'Natal Premiado'

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou a entrega dos prêmios da campanha “Natal Premiado” nesta quinta-feira (16/01). Os sete premiados foram contemplados com suas conquistas, encerrando assim a tradicional campanha de final de ano.

Com participação do presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, e do vice-presidente Fernando Fernandes, os prêmios foram entregues pelos representantes dos Supermercados Nagumo, principal patrocinador da campanha, cujo estabelecimento na região do Jardim Dona Benta registrou seis dos sete cupons vencedores. Os funcionários presentes foram o gerente da unidade da Vila Mazza, Hugo Ramalho, e a fiscal da unidade situada na região norte, Renata Munhoz.

As bicicletas foram destinadas a Fernando Alves de Oliveira e Luiz Geraldo Soares de Sousa, enquanto os celulares foram entregues a Luciano Almeida Andrade Campos e Glaucia Alexandre Magalhães. Margarete Fofano Oliveira foi contemplada com uma smart TV de 50 polegadas, ao passo que Rodrigo Martins Lima, único premiado cujo cupom foi oriundo do Posto Okabe (Auto Posto Kimura), conquistou o notebook. Por fim, José Pedreira Meneses recebeu a motocicleta zero quilômetro, principal prêmio da campanha. "Quando recebi a ligação no dia do sorteio, não acreditei, mas fiquei muito feliz porque a sorte sorriu pra mim", disse.

Campanha

Guarizo apontou que, mais uma vez, a campanha mostrou-se um verdadeiro sucesso para os comerciantes locais.

"Nos últimos meses de 2024, foram cerca de 150 mil cupons contabilizados no sorteio, o que mostra uma grande participação por parte dos clientes, algo sempre positivo para os associados e participantes desta que é uma campanha totalmente voltada ao desenvolvimento do comércio. Parabenizamos os vencedores e agradecemos a participação de todos", afirmou.

Além dos Supermercados Nagumo, a campanha contou o patrocínio das seguintes marcas: Sicredi, JM Materiais de Construção, Suzancaixas, Uninter, Zinger Skills Escola de Habilidades, Instituto Inext Cursos Profissionalizantes, Royal City Clube de Benefícios, FG Company Seguros, Postos Quality, Sincomércio, Clínica Odontológica Dra. Monica Dalanhol e RP Portaria e Serviços, contando ainda com o apoio da Prefeitura de Suzano, do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura (CMEC), da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e da Criança “Esperança” (AAMAE) e da One Way Línguas.