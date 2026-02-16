Acidente de carro deixa seis feridos na Mogi-Bertioga

Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu o carro em outro veículo.

Ao todo, o acidente causou seis feridos, três deles ficaram presas nas ferragens. Dois feridos assinaram termo de recusa de atendimento e os outrps quatro foram socorridos, sendo um removido por unidade de saúde avançada, um pelo Corpo de Bombeiros e dois pela ambulância da Concessionária Novo Litoral, responsável pela via.

A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, com interdição total da via por cerca de 30 minutos. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).