Jornal Diário de Suzano - 14/02/2026
Cidades

Acidente de carro deixa seis feridos na Mogi-Bertioga

Duas vítimas assinaram termo de recusa de atendimento e as outras quatro foram socorridas

16 fevereiro 2026 - 13h05Por da Reportagem Local
Acidente de carro deixa seis feridos na Mogi-BertiogaAcidente de carro deixa seis feridos na Mogi-Bertioga - (Foto: Divulgação / Artesp)

Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (16), na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim. Segundo  a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu o carro em outro veículo.

Ao todo, o acidente causou seis feridos, três deles ficaram presas nas ferragens. Dois feridos assinaram termo de recusa de atendimento e os outrps quatro foram socorridos, sendo um removido por unidade de saúde avançada, um pelo Corpo de Bombeiros e dois pela ambulância da Concessionária Novo Litoral, responsável pela via.

A ocorrência foi classificada como de alta criticidade, com interdição total da via por cerca de 30 minutos. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos para a base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

