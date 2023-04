Adolescente de 15 anos morre após ser atropelado por caminhão no Miguel Badra

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 15 anos que foi atropelado por um caminhão, às 19h05 desta quarta-feira (5), na Avenida Miguel Badra, no bairro Cidade Miguel Badra, em Suzano.

Policiais militares (PM) foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia confirmado a morte da vítima, que estava de bicicleta no momento do acidente.

Os agentes verificaram que o adolescente teria sido atropelado por um caminhão. Quando os PMs chegaram, o veículo já não estava mais no local.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC ) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Suzano.

A vítima foi identificada por familiares e amigos que prestam homenagem ao adolescente nas redes sociais.