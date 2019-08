Alunos da rede municipal contarão história de Suzano em livro

Professores e coordenadores pedagógicos de quatro escolas municipais participaram na manhã desta terça-feira (20) da primeira reunião de trabalho do projeto “A Cidade da Gente”, uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Suzano S/A. O encontro foi realizado na sede da Secretaria de Educação e tratou da preparação para a iniciativa, que pretende resgatar e abordar a história da cidade pela percepção e pelo ponto de vista das crianças.

As unidades municipais participantes são Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Residencial Nova América), Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas) e Therezinha Pereira Lima Muzel (Jardim São José). O responsável pelo trabalho é o autor literário José Santos.

O projeto de educação patrimonial contará com 350 alunos do 4º ano do ensino fundamental das quatro escolas. Eles irão fazer pesquisas bibliográficas e de campo para aprender mais sobre Suzano a partir de três pontos de vista (Natural, Material e Imaterial) e elaborar relatos para um livro, tanto em verso quanto em prosa, contando a história da Cidade das Flores.

Segundo a Secretaria de Educação, a ação com os alunos terá início na próxima semana. Também será colocada à disposição uma plataforma virtual para que estudantes e professores de outras escolas possam contribuir com informações sobre o assunto.

A duração total será de aproximadamente três meses e a previsão é de que o livro seja publicado em 2020, com uma tiragem de 1,7 mil exemplares, que estarão à disposição da comunidade tanto nas bibliotecas públicas quanto nos acervos das unidades da rede municipal

Sete cidades do País já receberam o projeto: Araxá (MG), Paracatu (MG), Pindamonhangaba (SP), São José dos Campos (SP), Balsas (MA), Campo Verde (MT) e Não-Me-Toques (RS). Em cada uma delas foram tratados temas como locais históricos, tradições culturais e vida cotidiana.

Segundo o autor José Santos, o foco está na de articulação textual e na argumentação dos estudantes do 4º ano do ensino fundamental. “Existem exercícios voltados ao estilo, composição e uso de técnicas redacionais para esta faixa etária, permitindo um trabalho produtivo”, afirmou.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, celebrou a parceria para estimular o conhecimento sobre a história e os costumes do município entre os alunos da rede pública. “Essa iniciativa vai ampliar a noção dos alunos e dos leitores em potencial a respeito do nosso legado, nos aproximando e formando uma relação ainda mais profunda com a cidade. Assim, investimos em seu desenvolvimento como cidadãos e pessoas atuantes na sociedade”, afirmou.