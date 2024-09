Alunos de Etecs de SP têm direito a 75% de redução na taxa do Vestibular da Unesp

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) está com as inscrições abertas para o Vestibular 2025. Ao todo, são oferecidas 6.596 vagas em 24 cidades. A taxa de inscrição custa R$ 210, mas estudantes da rede pública estadual paulista têm redução de 75%.

Assim, os cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do Ensino Médio do Centro Paula Souza (CPS) e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) pagam o valor de R$ 52,50.

As inscrições no processo seletivo podem ser feitas até 10 de outubro, mesmo prazo dos candidatos que pagam taxa integral. Os beneficiados com a redução de 75% estão previamente cadastrados no sistema da Vunesp pelo número de RA (Registro do Aluno). Ao preencher a ficha de inscrição, os estudantes com direito ao benefício devem responder sim na questão sobre a posse de um voucher e preencher o número completo do RA, composto por número e dígito.

As provas do Vestibular da Unesp serão realizadas em 15 de novembro (primeira fase), 8 e 9 de dezembro (segunda fase), em 35 cidades, sendo 31 municípios, em todas as regiões do estado de São Paulo, e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).

Para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo, o candidato pode fazer contato pelo link Fale Conosco do site da Vunesp: vunesp.com.br/FaleConosco. Também é possível acessar os sites vestibular.unesp.br e vunesp.com.br. Para informações sobre os cursos de graduação da Unesp, está disponível o Guia de Profissões na página unesp.br/guiadeprofissoes.