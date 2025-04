Suzano está com inscrições abertas para lançamento da 'Agenda 2040' do Sebrae

Como parte das ações comemorativas pelo aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro) sediará na quarta-feira (09/04), entre 18 e 21 horas, um evento que marca o lançamento da “Agenda 2040” do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para a cidade.

Os interessados em participar da atividade, que apresentará os desafios e soluções para os próximos 15 anos na região, podem realizar inscrição por meio do link bit.ly/Agenda2040.

As discussões estão inseridas no âmbito do Programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider) e será uma oportunidade para empresários, entidades, instituições de ensino, poder público e sociedade civil conhecerem e participarem das estratégias de impulsionamento da economia no curto, médio e longo prazo. A iniciativa é estruturada em três grandes pilares: “Turismo”, “Agricultura” e “Tecnologia e Inovação aplicadas à Indústria, Comércio e Serviços”.

No evento, o grupo de líderes dialogará sobre os planos que poderão ser implementados com o apoio dos governos municipal, estadual e federal. Essas ações serão sempre regionalizadas, visando ampliar a atuação e uniformizar o desenvolvimento do Alto Tietê.

Entre as propostas a serem apresentadas, destaca-se a criação de um Censo Agrícola, ferramenta que abrirá portas para a implementação de ações capazes de atrair investimentos, otimizar processos e fortalecer o setor.

Para o prefeito Pedro Ishi, sediar esse evento em Suzano vai contribuir com o desenvolvimento da cidade. “Estamos muito honrados de receber a ‘Agenda 2040’ no Armando de Ré. Tenho certeza de que o empreendedor suzanense vai aproveitar esse evento e tirar grandes lições”, apontou o chefe do Poder Executivo municipal.