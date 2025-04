Tarifa de táxi sofre reajuste de 13% e chega até R$ 5,10 por quilômetro rodado em Suzano

As tarifas de táxi de Suzano sofreram reajuste de até 13%. A Bandeira I passou de R$ 3,80 para R$ 4,30 por quilômetro rodado. Já a Bandeira II passou de R$ 4 ,50 para R$ 5,10, ambas com reajuste de 13%. A medida entrou em vigor no último domingo (30).

A Prefeitura de Suzano publicou um decreto com o reajuste na última sexta-feira (28). Além das alterações nas Bandeiras I e II, houve mudanças na Bandeirada, que passou de R$ 5,00 para R$ 5,30 e na Hora Parada, que saltou de R$ 45 para R$ 50. Já para corridas fora do município, as tarifas terão acréscimo de 50%.

Segundo decreto oficial, reajustes levam em conta custos operacionais dos táxis. "Considerando que o serviço de transporte individual de passageiros no Município de Suzano (táxis) é prestado pela iniciativa privada, que carece da elevação das tarifas para atender aos custos operacionais pertinentes (combustíveis, peças, etc.)", constatou.

No decreto explica que as tarifas pela Bandeira II serão cobradas das 18h das sextas-feiras até às 06h segundas-feiras, bem como nos feriados.

O reajuste foi autorizado em Suzano considerando que o último reajuste foi feito em março de 2022 e que o Conselho Municipal de Transportes (CMT) e a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, após criterioso estudo, se mostraram favoráveis ao reajuste.