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Cultura

Aos 20 anos, mogiana Júlia Schiavi lança livro sobre ambiente digital

"Comece pelo Digital" aborda posicionamento, comunicação, tecnologia e autonomia profissional; lançamento será realizado na terça-feira, 22 de setembro, em Mogi das Cruzes

14 setembro 2026 - 12h57Por da Reportagem Local
Aos 20 anos, mogiana Júlia Schiavi lança livro sobre ambiente digitalAos 20 anos, mogiana Júlia Schiavi lança livro sobre ambiente digital - (Foto: Divulgação)

A estrategista digital, empresária e escritora Júlia Schiavi lança, na terça-feira, 22 de setembro, em Mogi das Cruzes, seu primeiro livro, “Comece pelo Digital”. Aos 20 anos, a jovem mogiana apresenta uma obra voltada a profissionais, empreendedores e estudantes que desejam utilizar a tecnologia, a comunicação e a presença digital para ampliar oportunidades e desenvolver novos projetos.

O lançamento será realizado das 18h30 às 21h, no Pão de Queijo Vovó Bel. O encontro será aberto ao público e reunirá leitores, convidados, profissionais e pessoas interessadas nas transformações provocadas pelo avanço das tecnologias e pelas novas formas de trabalho.

A proposta do livro parte de uma realidade cada vez mais presente: muitas oportunidades profissionais mudaram de endereço e agora começam no ambiente digital. A obra, porém, vai além das redes sociais e da produção de conteúdo. Júlia apresenta caminhos para que cada pessoa reconheça seus conhecimentos, comunique seu valor e construa uma presença digital com propósito e estratégia.

“Comece pelo Digital nasceu da percepção de que muitas pessoas já estão no digital, mas ainda não sabem utilizá-lo a seu favor. Não se trata apenas de postar ou estar presente nas redes. É preciso compreender esse ambiente, reconhecer o que você tem para oferecer e construir uma presença com intenção”, explica a autora.

Ao longo do livro, Júlia conduz o leitor por uma jornada de compreensão, reconhecimento, comunicação, construção e direcionamento. O objetivo é estimular a autonomia diante das mudanças constantes nas plataformas, nas ferramentas e nas formas de atuação profissional.

Tecnologia e o futuro profissional

O impacto das novas tecnologias ocupa um espaço importante na obra. Para Júlia, diante do surgimento acelerado de ferramentas e plataformas, dominar apenas um recurso não é suficiente. O mais importante é desenvolver a capacidade de testar, analisar, adaptar e fazer escolhas conscientes.

O livro também discute como a tecnologia pode ser utilizada com responsabilidade na educação, na comunicação, nos negócios e na construção de novas possibilidades profissionais.

Segundo a autora, os recursos digitais não devem ser vistos somente como obrigação ou ameaça, mas como ferramentas que precisam ser compreendidas e utilizadas de maneira crítica e intencional.

Trajetória começou em Mogi das Cruzes

Natural de Mogi das Cruzes, Júlia construiu uma parte importante de sua formação na cidade. Durante o Ensino Médio na ETEC, conquistou uma bolsa de estudos para a Inglaterra, experiência que ampliou seu contato com outras culturas e perspectivas profissionais.

Posteriormente, passou temporadas no Canadá e acumulou experiências internacionais enquanto desenvolvia sua atuação profissional no Brasil e no exterior.

Atualmente, Júlia é fundadora da Consultings Company, empresa de tecnologia e marketing que atua nas áreas de estratégia digital, posicionamento, comunicação e desenvolvimento de soluções tecnológicas para profissionais e empresas.

Antes do lançamento do livro, a autora apresentou o projeto “Comece pelo Digital” durante uma palestra para gestores da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. No encontro, abordou liderança escolar, cidadania, educação e humanidade diante das transformações tecnológicas.

Para Júlia, lançar o primeiro livro em sua cidade natal representa o encontro entre suas raízes e as experiências adquiridas dentro e fora do Brasil.

“Eu cresci em Mogi, estudei aqui e muitas das pessoas que contribuíram para a minha formação estão na cidade. Transformar essas experiências em conhecimento e trazer esse projeto de volta para Mogi torna o lançamento ainda mais especial”, afirma.

Projeto continua além das páginas

“Comece pelo Digital” também foi criado como um projeto de aprendizagem contínua. A proposta é auxiliar pessoas que desejam desenvolver autonomia e utilizar o ambiente digital de forma mais estratégica, consciente e alinhada aos próprios objetivos.

Nesta primeira fase, Júlia criou a Turma de Fundadores do Comece pelo Digital, formada pelas primeiras pessoas que acompanham a construção do projeto. Além de receberem o livro físico, os participantes passam a integrar uma comunidade com conteúdos educacionais, aulas, materiais práticos, desafios e encontros.

A jornada aprofunda temas apresentados no livro, como posicionamento digital, comunicação, ferramentas tecnológicas, criação de conteúdo e construção de oportunidades.

“Eu não queria que a experiência terminasse na última página. O livro apresenta uma jornada e provoca o leitor a começar, mas a comunidade oferece um espaço para continuar aprendendo, colocando em prática e acompanhando as transformações do digital”, explica Júlia.

A escolha do nome “Fundadores” representa esse primeiro momento do projeto. São os participantes que acompanham sua fase inicial e contribuem para a construção dos próximos passos da comunidade.

O Comece pelo Digital continuará recebendo novos conteúdos, aulas e materiais para acompanhar as mudanças nas tecnologias e ferramentas. O projeto parte de uma mensagem central: ninguém precisa se tornar influenciador para construir autoridade, criar conexões e encontrar oportunidades por meio da internet.

 

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