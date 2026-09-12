TCE proíbe 110 entidades do Alto Tietê de receber recursos públicos

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) proibiu 110 entidades, órgãos, pessoas físicas e jurídicas do Alto Tietê de receberem novos auxílios, subvenções ou contribuições do estado ou dos municípios até regularizarem pendências com a Corte. O anúncio foi feito no dia 2 de setembro pelo Diário Oficial Eletrônico.

A cidade de Suzano conta com 16 entidades na lista. Itaquaquecetuba tem o maior número da região, 22, em seguida está Mogi das Cruzes (20); Arujá (12); Santa Isabel (10); Guararema (10); Ferraz de Vasconcelos (8); Biritiba Mirim (8); e Poá (4).

A relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e entidades que regularizaram sua situação com o Tribunal e inclusão dos que foram apenados.

Na lista da região, estão restritos de receber recursos públicos alguns times municipais de futebol, comunidades, Associações de Pais e Mestres (APM), Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições de saúde e educação, clube de estudantes, Associação de Amigos de bairros, grupos de apoio, ligas e clubes de escola de samba, pessoas físicas e jurídicas, entre outros.