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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Cidades

TCE proíbe 110 entidades do Alto Tietê de receber recursos públicos

Entidades devem regularizar pendências com a corte para voltar a receber; Suzano tem 16 entidades na lista

12 setembro 2026 - 08h00Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Fez novo levantamento de entidadesTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Fez novo levantamento de entidades - (Foto: divulgação/tcesp)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) proibiu 110 entidades, órgãos, pessoas físicas e jurídicas do Alto Tietê de receberem novos auxílios, subvenções ou contribuições do estado ou dos municípios até regularizarem pendências com a Corte. O anúncio foi feito no dia 2 de setembro pelo Diário Oficial Eletrônico.

A cidade de Suzano conta com 16 entidades na lista. Itaquaquecetuba tem o maior número da região, 22, em seguida está Mogi das Cruzes (20); Arujá (12); Santa Isabel (10); Guararema (10); Ferraz de Vasconcelos (8); Biritiba Mirim (8); e Poá (4).

A relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e entidades que regularizaram sua situação com o Tribunal e inclusão dos que foram apenados.

Na lista da região, estão restritos de receber recursos públicos alguns times municipais de futebol, comunidades, Associações de Pais e Mestres (APM), Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições de saúde e educação, clube de estudantes, Associação de Amigos de bairros, grupos de apoio, ligas e clubes de escola de samba, pessoas físicas e jurídicas, entre outros.

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