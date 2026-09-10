Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 10 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeito se reúne com nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar

Durante a agenda, foram discutidas estratégias de atuação e a continuidade da parceria entre o Poder Público municipal e a Polícia Militar

10 setembro 2026 - 19h33Por de Suzano
Pedro Ishi, se reuniu nesta quinta-feira com a nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alessandra PaulaPedro Ishi, se reuniu nesta quinta-feira com a nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alessandra Paula - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu nesta quinta-feira (10/09) com a nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alessandra Paula, na sede da corporação, no Jardim Monte Cristo, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública no município. Durante o encontro, o chefe do Poder Executivo municipal pôde conhecer a nova responsável pelo policiamento preventivo da cidade e alinhar estratégias para o desenvolvimento de ações conjuntas e o fortalecimento da proteção à população.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o major Eduardo Gonsales e o capitão Dirceu de Godoy. Durante a agenda, foram discutidas estratégias de atuação e a continuidade da parceria entre o Poder Público municipal e a Polícia Militar, com foco na prevenção e no enfrentamento da criminalidade.

“Quero desejar muito sucesso à nova comandante e reforçar que a Prefeitura de Suzano está de portas abertas para manter e ampliar essa parceria. A integração entre as forças de segurança é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na prevenção e no combate à criminalidade, garantindo mais segurança e tranquilidade para a nossa população”, afirmou Pedro Ishi.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ruas do Jardim das Flores recebem serviços de requalificação viária 
Cidades

Ruas do Jardim das Flores recebem serviços de requalificação viária 

Polo de Empregabilidade Inclusiva completa um ano celebrando oportunidades para PCDs
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva completa um ano celebrando oportunidades para PCDs

Campanha de Rodrigo Ashiuchi sofre furto de material de divulgação em Mogi
Cidades

Campanha de Rodrigo Ashiuchi sofre furto de material de divulgação em Mogi

Pedro Ishi crítica uso político de liminar e reitera: 'Taxa de lixo é lei federal'
Cidades

Pedro Ishi crítica uso político de liminar e reitera: 'Taxa de lixo é lei federal'

'Saúde Itinerante' promove ação com atendimentos gratuitos neste sábado
Cidades

'Saúde Itinerante' promove ação com atendimentos gratuitos neste sábado

38ª Festa das Nações de Suzano é adiada em razão das condições climáticas
Cidades

38ª Festa das Nações de Suzano é adiada em razão das condições climáticas