Prefeito se reúne com nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu nesta quinta-feira (10/09) com a nova comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Alessandra Paula, na sede da corporação, no Jardim Monte Cristo, para tratar de assuntos relacionados à segurança pública no município. Durante o encontro, o chefe do Poder Executivo municipal pôde conhecer a nova responsável pelo policiamento preventivo da cidade e alinhar estratégias para o desenvolvimento de ações conjuntas e o fortalecimento da proteção à população.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o major Eduardo Gonsales e o capitão Dirceu de Godoy. Durante a agenda, foram discutidas estratégias de atuação e a continuidade da parceria entre o Poder Público municipal e a Polícia Militar, com foco na prevenção e no enfrentamento da criminalidade.

“Quero desejar muito sucesso à nova comandante e reforçar que a Prefeitura de Suzano está de portas abertas para manter e ampliar essa parceria. A integração entre as forças de segurança é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na prevenção e no combate à criminalidade, garantindo mais segurança e tranquilidade para a nossa população”, afirmou Pedro Ishi.