Ferraz fica em alerta e orienta moradores de áreas de risco a deixarem casas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos acionou um alerta, neste domingo (13), diante do risco de deslizamentos provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Segundo a administração municipal, equipes da Defesa Civil estão percorrendo áreas de risco e orientando moradores a deixarem temporariamente suas casas. A recomendação é que as famílias procurem imóveis de parentes, amigos ou locais considerados seguros.

A Defesa Civil informou que mantém equipes mobilizadas em diferentes pontos do município, realizando vistorias em estruturas após solicitações de moradores e acompanhando áreas que demandam atenção. As equipes estão atuando, principalmente, na Vila Cristina e no bairro Sete Cruzes, onde foram registrados deslizamentos.

No Sete Cruzes, moradores de áreas afetadas estão sendo retirados preventivamente, com atendimento e acompanhamento da Secretaria de Assistência Social às famílias. Os alertas nas regiões foram emitidos após análise dos índices registrados pelos pluviômetros e as previsões meteorológicas.

Neste domingo (13), as equipes realizaram visitas de porta em porta em uma área considerada de risco de deslizamento de encosta. Conforme a Defesa Civil, os moradores abordados aceitaram deixar as residências e não permaneceram nos imóveis durante a noite. A Prefeitura informou que também ofereceu abrigo provisório por meio do serviço de Assistência Social, mas algumas famílias optaram por ficar na casa de parentes ou amigos.

Em um vídeo de suas redes sociais, a prefeitra Piscila Gambale afirmou que a Prefeitura disponibiliza aluguel social para pessoas que precisam deixar imóveis localizados em áreas de risco. "Nenhum bem material vale mais do que a sua vida. Nossas equipes estão nas ruas há dias, monitorando as áreas de risco e acompanhando as famílias", disse.

Paralelamente as ações de prevenção, Priscila ressaltou que foram investidos R$ 5 milhões em serviços de desassoreamento de afluentes e córregos do Ribeirão Itaim. "Um trabalho que ainda não acabou. Estamos retirando materiais acumulados e melhorando o escoamento da água".

Além disso, ela informou que a gestão municipal intensificou a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos. "Porque o lixo jogado nas ruas e nos córregos também contribui para os alagamentos", explicou. A prefeita concluiu dizendo que "o trabalho continua com prevenção, aluguel social e novos projetos habitacionais, para que cada vez mais famílias possam sair definitivamente das áreas de risco".

Em caso de sinais de risco, como rachaduras em imóveis, movimentação do solo ou deslizamentos, os moradores devem deixar o local e acionar imediatamente a Defesa Civil pelo 199.