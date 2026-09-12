Professor procurado por estupro de vulnerável é preso em Itaquá

Um professor, de 33 anos, procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (10), no Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu em 2021 contra a irmã de sua ex-companheira, que tinha 12 anos na época. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele foi localizado em uma residência após uma denúncia anônima sobre o paradeiro de um procurado.

De acordo com a PM, os policiais foram até o endereço informado e encontraram o homem no imóvel. Durante a abordagem, ele teria afirmado estar ciente da existência do mandado de prisão em aberto. A situação foi posteriormente confirmada por meio de pesquisa realizada na unidade policial.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial (DP) de Itaquaquecetuba, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), o homem atuava como professor eventual em uma escola estadual do município havia cerca de dois meses, entre julho e setembro de 2026. O contrato dele já foi extinto.

Em nota, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Itaquaquecetuba afirmou repudiar qualquer ato de abuso ou assédio dentro ou fora do ambiente escolar. O órgão informou que não há relato de qualquer situação envolvendo o homem e estudantes da unidade.

Ainda conforme a Seduc-SP, a equipe escolar será acompanhada pelo Conviva regional, em conjunto com profissionais do programa Psicólogos nas Escolas, que deverão oferecer suporte diante da situação. A URE e a unidade escolar também informaram que estão à disposição das autoridades e da comunidade para esclarecimentos.