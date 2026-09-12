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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Cidades

Cidades do Alto Tietê registram alagamentos e ocorrências por conta das chuvas

Poá teve vias interditadas pela água e Santa Isabel registrou o desabamento da varanda de uma casa

12 setembro 2026 - 17h46Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
No município de Poá, a Avenida Ibar e parte da rodovia João Afonso de Souza Castellano ficaram alagadas após as chuvas, impedindo a passagem de veículosNo município de Poá, a Avenida Ibar e parte da rodovia João Afonso de Souza Castellano ficaram alagadas após as chuvas, impedindo a passagem de veículos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As fortes chuvas que atingiram o Alto Tietê entre a noite de sexta-feira (11) e a manhã deste sábado (12) provocaram alagamentos e outras ocorrências em diferentes cidades da região. Em situações de risco, a recomendação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Samu, pelo 192, em casos de emergência.

Suzano registrou 150 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, mas não houve registro de ocorrência. Segundo a Defesa Civil, em períodos de alerta para tempestades e ventos fortes, o município mantém o monitoramento das condições climáticas e conta com o Plano Municipal de Contingência, que estabelece procedimentos para atuação em situações de emergência, incluindo a identificação de áreas de risco, locais para acolhimento de famílias, recursos disponíveis e as atribuições das equipes responsáveis pelo atendimento à população.

Além das ações previstas no plano, a Defesa Civil promove capacitações do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), com seis encontros que abordam temas como alagamentos, fogo em mato, impactos ambientais e primeiros socorros. A população também pode receber alertas por SMS, cadastrando o CEP pelo número 40199, e, em caso de necessidade, acionar a Defesa Civil pelo telefone (11) 4748-5394. O Governo de São Paulo também disponibiliza o sistema Cell Broadcast, que envia alertas diretamente aos celulares localizados em áreas de risco.

No município de Poá, a Avenida Ibar e parte da rodovia João Afonso de Souza Castellano ficaram alagadas após as chuvas, impedindo a passagem de veículos. Imagens registradas no local mostram o trânsito prejudicado no trecho sentido Suzano, principalmente no cruzamento da rodovia com a avenida.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que mantém uma força-tarefa com equipes mobilizadas para monitorar pontos de risco, realizar limpeza, desobstrução, sinalização e intervenções. Entre as regiões acompanhadas estão o Jardim Santos Dumont, Jundiapeba, Sabaúna, Botujuru e Vila Industrial. 

Houve acúmulo de água em vias da Vila Industrial e na avenida Presidente Castelo Branco, além de interdição preventiva na região da rua Casarejos. Também foram identificadas quedas de barranco na Estrada da Capelinha 2, na região do Aruã, e ocorrências em Sabaúna e Piatã. O nível do piscinão, que chegou a 3,70 metros durante a manhã, estava em 2,50 metros na atualização mais recente.

Além disso, um motorista perdeu o controle do carro na pista molhada e caiu em um córrego da cidade por volta das 12h20, na Avenida Francisco Rodrigues Filho. Ninguém ficou ferido.

Em Itaquaquecetuba, as chuvas mobilizaram uma força-tarefa da Prefeitura em diferentes regiões. Foram registrados  64,27 milímetros de chuva nas últimas 24h, além de alagamentos na Vila Japão, Maria Augusta, Vila Sônia e Jardim Fiorelo, e deslizamentos de terra no Jardim Marcelo, Parque Nossa Senhora das Graças, Perobal e Pinheirinho. 

Também houve queda de um muro no Jardim Luciana. Uma família precisou deixar a área afetada na Maria Augusta e recebeu atendimento da Assistência Social. A Prefeitura mantém equipes de diferentes secretarias mobilizadas para atender as ocorrências e há interdições na avenida Almiro Dias, avenida Vital Brasil e avenida Tiradentes. Até o momento, não há registro de vítimas.

Em Santa Isabel, a varanda de uma residência desabou na manhã deste sábado (12), na Rua Paraná, no Parque Santa Teresa. Segundo as informações divulgadas, a estrutura cedeu após a chuva registrada durante a madrugada. Ninguém ficou ferido.

Na cidade de Guararema uma árvore caiu na Estrada Argemiro de Souza Melo durante a madrugada e a ocorrência foi encaminhada à concessionária de energia EDP. Até a manhã deste sábado, a administração municipal não havia identificado pontos de enchentes ou alagamentos. 

O município também adotou medidas preventivas após o alerta da Defesa Civil estadual, com o fechamento de pontos turísticos até segunda-feira (14), circulação de carros de som e divulgação de orientações à população. Eventos ao ar livre previstos para este fim de semana também foram adiados.

A orientação geral da Defesa Civil é para que a população evite áreas alagadas, não atravesse vias com correnteza e redobre a atenção durante os deslocamentos. Em situações de risco, a recomendação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em casos de urgência, o Samu pode ser acionado pelo 192.

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