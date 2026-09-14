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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Transporte

Linhas de trem do Alto Tietê operam normalmente após raio atingir subestação

Testes foram realizados no fim de semana para avaliar danos causados por incêndio e verificar a necessidade de reparos nos equipamentos

14 setembro 2026 - 13h03Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A ocorrência provocou danos aos equipamentos e um incêndio no localA ocorrência provocou danos aos equipamentos e um incêndio no local - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As equipes técnicas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizaram, entre sábado (12) e domingo (13), testes no sistema de energia das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade após a subestação Engenheiro São Paulo ser atingida por um raio. A ocorrência provocou danos aos equipamentos e um incêndio no local.

Nesta segunda-feira (14), todas as linhas operam normalmente e seguem sem registro de ocorrências, segundo a CPTM. A circulação dos trens foi mantida após as equipes de manutenção e operação atuarem durante todo o fim de semana para garantir o atendimento aos passageiros, incluindo os usuários das linhas que atendem o Alto Tietê.

A subestação possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo para-raios. Os testes realizados no fim de semana permitiram avaliar a extensão do prejuízo, identificar a necessidade de reparos e estimar os prazos para a recuperação dos equipamentos. Com base nos resultados, a CPTM informou que não será necessária nenhuma alteração na operação dos trens.