Linhas de trem do Alto Tietê operam normalmente após raio atingir subestação

As equipes técnicas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) realizaram, entre sábado (12) e domingo (13), testes no sistema de energia das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade após a subestação Engenheiro São Paulo ser atingida por um raio. A ocorrência provocou danos aos equipamentos e um incêndio no local.

Nesta segunda-feira (14), todas as linhas operam normalmente e seguem sem registro de ocorrências, segundo a CPTM. A circulação dos trens foi mantida após as equipes de manutenção e operação atuarem durante todo o fim de semana para garantir o atendimento aos passageiros, incluindo os usuários das linhas que atendem o Alto Tietê.

A subestação possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo para-raios. Os testes realizados no fim de semana permitiram avaliar a extensão do prejuízo, identificar a necessidade de reparos e estimar os prazos para a recuperação dos equipamentos. Com base nos resultados, a CPTM informou que não será necessária nenhuma alteração na operação dos trens.