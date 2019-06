Ashiuchi anuncia ampliação do PS e reforma da Santa Casa

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), avaliou nesta quarta-feira (19), que “a batalha da Santa Casa”, foi um dos momentos mais importantes da sua carreira política.

Ele se refere aos acordos de pagamentos de dívidas trabalhistas, realizados com credores e referendados pela Justiça, que impediram o leilão do prédio do hospital e, consequentemente, o fechamento.

Ao mesmo tempo em que lembrou das dificuldades para evitar o fechamento da unidade, Ashiuchi fez anúncio da ampliação do Pronto-Socorro (PS), anexo à Santa Casa, e a reforma estrutural, pintura e novo telhado do prédio antigo desta última unidade. “Estou dando em primeira mão ao DS”, disse o prefeito, durante o Programa DS Entrevista, na tarde desta quarta-feira, transmitido ao vivo, apresentado pelo editor-chefe, jornalista Edgar Leite.

O prefeito classificou as dificuldades da Santa Casa como uma “batalha” travada pela Prefeitura na tentativa de manter o atendimento.

Ele lembrou que, ao assumir a Prefeitura, em 2017, tinha dois caminhos: ou decretava a paralisação dos atendimentos ou mantinha a intervenção para tentar solucionar o problema.

“Se devolvesse para a irmandade (da Santa Casa), ‘eles’ não teriam condições de ‘tocar’ a administração. É claro que todos lá (Santa Casa) cuidam, gostam e têm amor (pela unidade). Mas a situação era muito caótica”, disse.

O prefeito afirmou que, ao assumir, em 2017, encontrou um prédio deteriorado. “O teto tinha caído”, lembrou.

Para tentar reverter a situação do iminente fechamento da Santa Casa, Ashiuchi lembrou que foi conversar diretamente com o juiz Gabriel Borasque de Paula, que havia determinado o leilão para o dia 2 de julho. "O patrimônio é da cidade. Salva vidas. A Santa Casa sobrevive com repasses, como da Prefeitura”, lembrou.

O prefeito afirmou também que conseguiu recuperar convênios, como o ‘Santa Casa Sustentável’ e ‘Pró-Santas Casas’. “Todos estavam paralisados por dívidas”, disse.

O prefeito afirmou que “essa guerra (pagamento total das dívidas) está longe de ser vencida”.

“Mas travamos uma batalha; a mais importante da minha carreira política", afirmou o prefeito, lembrando que a cidade também teve ajuda importante dos vereadores e deputados para conseguir reverter a situação.

Parcialmente

Ashiuchi disse que conseguiu, até agora, solucionar parcialmente os processos trabalhistas. Segundo ele, haviam sido resolvidos cerca de 230.

Os demais ficaram a cargo de análise do Ministério Público e do Departamento Jurídico da Santa Casa. “Dos outros 140 processos, de ‘cara’ fizemos acordos com 94. Da diferença, cerca de 50% a 60% aceitaram também fazer os acordos”, disse.

Ampliação

Ainda sobre a ampliação do PS e a reforma da Santa Casa, o prefeito afirmou que os novos serviços serão realizados no segundo semestre deste ano. “Faremos ampliação do PS da Santa Casa e depois de outros equipamentos da saúde. Serão feitas reformas estruturais no prédio antigo (da Santa Casa)”, disse.

Corujão da Saúde

O prefeito afirmou também que Suzano já está inserido no Programa do Estado denominado de “Corujão da Saúde” com objetivo de zerar a fila de exames.

Sobre o Hospital Regional afirmou que as obras vão ser retomadas. A mudança do governo federal, em janeiro deste ano, fez com que houvesse reformulação dos projetos em parceria com os municípios.“Fizemos a primeira fase da obra”, disse.

O prefeito disse que uma nova empresa vai assumir o projeto com apoio de recursos da Caixa Econômica Federal (CEF).