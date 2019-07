Ashiuchi anuncia inauguração da UBS do Jardim Revista

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou, em sua rede social, a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Revista.

A UBS estará disponível para receber a população a partir do sábado, dia 3.

O posto vem passando por reformas há pelo menos um ano e meio. Resta agora, apenas a instalação de móveis.

Os principais beneficiados serão a população residente do bairro, que sempre precisou se deslocar para outros bairro para ter atendimento médico.

Como é o caso do aposentado Joaquim da Silva, quie mora em frente ao posto do Jardim Revista.

Ele afirmou que será muito importante para a população, “desde que tenha seu funcionamento correto, sem faltar médicos ou outros funcionários”.

"Falando por mim, sei que será muito bom, porque preciso passar diariamente no médico e como aqui no bairro não tem nenhuma UBS, eu tenho que ir até o posto do bairro Jardim Alterópolis”, disse Joaquim.

A também aposentada, Severina Alexandre Ferreira, simpatiza das mesmas palavras de Joaquim da Silva.

Ela afirma que esse posto do Jardim Revista "foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ali"."Será excelente, tenho certeza que vai ajudar muitos, principalmente eu, que preciso ir até o posto do Jardim Dona Benta para passar no médico", comentou a aposentada.

O fiscal Luis Antônio comemorou a inauguração do novo posto, mas ressalta que espera que o posto de saúde tenha médicos para realizar os atendimentos. "Eu acho muito bom a construção do novo posto, mas prefiro esperar para ver como ele ficará no dia a dia, e então vou poder tirar uma conclusão. Não faltando funcionário, vai ajudar muito", afirmou Luis Antônio.

Novidades

No anúncio feito pela rede social, o prefeito Rodrigo Ashiuchi informou que também entregará 'um pacote de novidades'.

Uma das novidades será a entrega de novas viaturas de ambulância. Ashiuchi disse que vão atender toda a cidade.