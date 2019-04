Ashiuchi busca, em Brasília, recursos para Infraestrutura Urbana, Habitação e Saúde

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), desembarcou em Brasília nesta quinta-feira (25) para participar de reuniões nos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Saúde. A ida à capital do País deve-se a busca por recursos nos setores de Infraestrutura Urbana, Habitação e Saúde. As agendas foram acompanhadas pelo deputado federal Marco Bertaiolli.

Pela manhã, o chefe do Executivo suzanense se reuniu com o chefe da Assessoria Parlamentar e Federativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, Georgenor Cavalcante Pinto, para solicitar parceria em projetos do órgão, assim como recursos para os setores de Infraestrutura Urbana e Habitação.

“A reunião foi produtiva. Pudemos apresentar a cidade de Suzano e falar um pouco dos nossos projetos. Na oportunidade, deixei nosso município à disposição para firmar parcerias. Solicitei também apoio para os setores de Habitação e Infraestrutura Urbana, como recapeamento, por exemplo”, informou Ashiuchi.

Às 15 horas, o prefeito de Suzano se encontrou com o chefe de Gabinete do Ministério da Saúde, Alex Machado Campos. “Durante a reunião, pontuei as principais necessidades do município e pedi auxílio para a conquista de novos projetos e recursos, principalmente novos médicos. Os ministérios vão estudar a melhor forma de nos ajudar. Agradeço ao governo federal por nos receber e ao deputado federal Marco Bertaiolli por estar comigo nas agendas”, concluiu.