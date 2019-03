Ashiuchi faz vistoria e confirma central de câmeras para abril

A obra para implantação da Central de Segurança Integrada (CSI) da Prefeitura de Suzano avançou mais uma etapa e a inauguração programada para abril, durante as comemorações do aniversário da cidade, está mantida.

Na tarde desta quinta-feira (28), o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o deputado estadual André do Prado foram acompanhar de perto os serviços na futura unidade, que funcionará no subsolo do Paço Municipal.

trabalhos.

Os trabalhos na infraestrutura estão adiantados e a mobília já começou a ser entregue. Em breve chegam os equipamentos que serão utilizados, como monitores, computadores e servidores. Ao mesmo tempo, a empresa contratada para implantar e gerenciar o futuro o CSI já está instalando as 52 câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade.

Investimento

O investimento é de R$ 2.299.800,00 e o prazo do contrato, assinado em 20 de dezembro de 2018, será de 12 meses a partir do início da operacionalização do sistema.

O serviço envolve gerenciamento de soluções tecnológicas integradas e centralizadas para gestão, fiscalização, tomada de decisão e monitoramento de vias públicas do município, com disponibilização de equipamentos e outros itens.

“Esta é uma grande ferramenta estratégica de combate à criminalidade. Também pode auxiliar na resolução de ocorrências rotineiras que somadas se tornam um problema de insegurança, como pequenos furtos e depredações”, destacou o deputado estadual André do Prado, um dos incentivadores do serviço na cidade. Ele se refere à eficiência do sistema em Guararema, de onde veio a inspiração para o CSI de Suzano.

O prefeito disse estar bastante confiante em garantir uma melhoria considerável na segurança do município quando o monitoramento entrar em operação. “Será um ganho enorme para a população. Inspirado no exemplo de Guararema, onde o serviço é de extrema qualidade e tem garantido uma sensação de segurança muito grande. Dentro em breve, em meados de abril, mês de aniversário de Suzano, teremos mais essa novidade em pleno funcionamento”, afirmou Ashiuchi.