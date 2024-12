Ashiuchi recebe confirmação sobre recurso para alça do Rodoanel

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, recebeu nesta sexta-feira (20/12) a confirmação do recurso para as obras de implantação da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O investimento foi garantido pelo governador Tarcísio de Freitas no orçamento estadual para 2025, sendo que a previsão é de que as obras se iniciem ainda no primeiro semestre do ano, e faz parte do futuro “Complexo Viário do Alto Tietê”.

O chefe do Poder Executivo municipal foi informado sobre a novidade pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, e pelo próprio governador, sendo que a notícia representa mais uma etapa importante para a concretização do projeto que há anos é aguardado pela cidade e pela região.

“Esta é uma luta histórica que com certeza terá um final feliz. A implantação da alça do Rodoanel em Suzano foi incluída no orçamento e foi garantido o início das obras para o ano que vem. Este é mais um grande presente de Natal para a nossa cidade e para o Alto Tietê, por isso reforço meus agradecimentos ao governador Tarcísio, ao André do Prado, ao deputado federal Marcio Alvino e a todos que estão conosco”, destacou Ashiuchi.

O presidente da Alesp também comentou sobre a importância do anúncio. “O nosso governador contemplou no orçamento a tão sonhada alça. Os recursos estão garantidos para tirarmos do papel o projeto. Esta sempre foi uma bandeira do prefeito Rodrigo Ashiuchi e, agora, o prefeito eleito Pedro Ishi está ganhando este presente para já iniciar o mandato com uma grande obra”, pontuou André do Prado.

Pedro Ishi, que assumirá a administração municipal a partir de janeiro, endossou ao destacar a relevância da conquista para todo o Alto Tietê. “A alça representa mais mobilidade para quem busca entrar em Suzano, e nas demais cidades da região. O investimento é sinônimo de oportunidade, desenvolvimento e avanço. Obrigado ao governador Tarcísio e a todos que estão tornando este sonho possível”.

De acordo com Tarcísio de Freitas, que também mencionou a obra em discurso durante evento público na região de Osasco, na Grande São Paulo, também nesta sexta-feira, a previsão é de que as obras se iniciem ainda no primeiro semestre de 2025. “Este presente quem deu foi a Alesp, que garantiu no orçamento recurso para a gente fazer a nossa alça de Suzano, um pedido de Ashiuchi há muito tempo. Em todas as oportunidades que tivemos ele sempre falou do projeto, que vai ser uma realidade porque vamos tirar do papel”, reforçou em declaração nas redes sociais.