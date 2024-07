Ashiuchi recebe prêmio 'Africa Friends' por melhoria da qualidade de vida

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu neste sábado (13), no Memorial da América Latina, na capital paulista, o prêmio internacional “Africa Friends”, pelo Instituto Azusa, em função das práticas de sucesso desenvolvidas frente à administração municipal, a partir das parcerias e dos projetos que têm sido implementados.

O critério para a premiação leva em conta a melhoria da qualidade de vida aliada ao desenvolvimento econômico e social, principalmente da população afrodescendente. Para tanto, são considerados alguns aspectos relacionados à empregabilidade, capacitação, tolerância religiosa, negócios internacionais, políticas afirmativas, música, cultura e esportes.

O chefe do Executivo suzanense agradeceu o reconhecimento das representações envolvidas nessa premiação. “Cumprimento o presidente, comendador e reverendo do Instituto Azusa, Sérgio Melo; o presidente da Central Única das Favelas (Cufa) São Paulo, Marcivan Barreto, e o presidente interino da Fundação Memorial da América Latina, João Carlos Corrêa. É uma grande satisfação poder receber esse prêmio, que diz muito sobre a forma como temos nos empenhado para fazer de Suzano uma referência de valorização de todas as culturas e nossa preocupação com o viés social em todas as ações que temos executado na cidade”, frisou Ashiuchi.

Como exemplo das políticas voltadas à igualdade racial no município, a Secretaria de Cultura de Suzano contratou, de 2021 para cá, 2.207 artistas negros para eventos organizados pela pasta, sendo que 41 foram contemplados em editais públicos. Para as atividades regulares da administração municipal, a prefeitura conta com 1.692 funcionários que se declaram pretos, pardos ou indígenas.

As ações de valorização da cultura afro na cidade também contam com o programa “Agita Palmares”, realizado no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Municipal Max Feffer, que recebeu durante o mês de novembro do ano passado, dedicado à Consciência Negra, uma programação com aula aberta de capoeira com o Grupo Ginga Palmares e Academia Baraúna, aula aberta de Samba de Roda com Aletéia Loiola e apresentações musicais de reggae com as bandas Nativo Urbanizado, Kilimanjaro e Irmandade Africana.

Um mês antes, em outubro de 2023, Suzano recebeu a visita do rei do povo do maior grupo étnico de Angola, Tchongolola Tchongonga Ekuikui VI, líder dos ovimbundu, que representa 37% da população do país, com 13 milhões de pessoas. Nesta oportunidade, foi organizado um extenso roteiro na cidade, para que ele pudesse conhecer um pouco da cultura local e se encontrar com autoridades, crianças e jovens do município.

Também neste ano, no mesmo mês de maio, a Prefeitura de Suzano inaugurou, durante a cerimônia que marcou o fim das obras de revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc), a nova “Sala da Promoção da Diversidade Mestre Quim”, um espaço especialmente instalado neste equipamento que possibilita o diálogo inter-racial, de atenção à comunidade LGBTQIA+ e de valorização da diversidade religiosa, por meio da participação popular e da capacitação de funcionários públicos para o atendimento adequado a todos os públicos.



A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano deu posse no último sábado (18/05) aos 32 novos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir). A cerimônia ocorreu durante a entrega da revitalização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), no bairro do Sesc.



Os integrantes, tanto titulares quanto suplentes, terão a responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos do grupo, que foram retomados pela atual gestão.



A composição foi realizada por meio do Decreto Municipal nº 10.067 de 7 de maio de 2024, que nomeia os integrantes do Compir para o biênio 2024/2026. O órgão é responsável por atuar junto à prefeitura na articulação de ações e políticas de combate ao racismo.



Ele é composto por 16 agentes públicos nomeados pelo chefe do Poder Executivo municipal e outros 16 integrantes da sociedade civil eleitos, incluindo membros de instituições sociais já atuantes na cidade.

Durante a posse, o secretário Geraldo Garippo destacou a relevância que a atuação dos conselheiros terá para os próximos dois anos.



“Realizaremos um trabalho em conjunto para elaborar políticas públicas que promovam a igualdade racial e combatam o racismo em nossa cidade. O diálogo será fundamental neste período, para que tenhamos um compartilhamento de ideias que resultem em ações efetivas por parte da gestão”, destacou o chefe da pasta.