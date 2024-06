Ashiuchi vistoria obras da futura sede da Secretaria de Segurança Cidadã

As obras da futura sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã devem ser finalizadas ainda neste ano. O equipamento, localizado na avenida Nadir Dias Figueiredo, no bairro Jardim Miriam, vai abrigar a base da Guarda Civil Municipal (GCM), assim como as equipes da Defesa Civil e do setor administrativo. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o titular da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, foram conferir o andamento dos trabalhos na última quarta-feira (29/05), ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Atualmente estão sendo implementadas atividades no espaço que abrigará a estrutura do Canil da GCM, assim como serviços de pintura interna, intervenções na parte hidráulica e colocação do piso. Em seguida, estão previstas ações que contemplarão pintura na parte externa, instalação dos vidros e dos equipamentos, colocação do mobiliário e aplicação da identidade visual. Contando todas as etapas, a prefeitura destinará R$ 1.252.448,34 para a finalização das obras, que estão sendo executadas pela empresa Brasercom Serviços Ltda.

Por parte da GCM, a nova sede da secretaria receberá o comando, o subcomando, a corregedoria administrativa e agentes de todos os grupamentos: Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Patrulha Maria da Penha, Canil, Força Patrulha e Comando Força Patrulha. Ao todo, 120 agentes serão lotados na unidade, incluindo as equipes da Defesa Civil e do setor administrativo.

As novas condições de trabalho para os profissionais se somarão à privilegiada localização do imóvel, que fica em um ponto estratégico para o deslocamento das viaturas. A unidade está situada nas proximidades da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), com acesso rápido às regiões central, norte e sul e a poucos minutos dos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer.

A estrutura se integrará à composição da secretaria, que também conta com a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590), com a Base Operacional Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro Sesc), com a base do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e com a Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.

A nova sede, assim como acontece com as bases, seguirão prestando os atendimentos por meio do canal de denúncias 153, trabalhando sempre com o suporte da Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, que conta com 79 câmeras de segurança nas vias públicas, aliadas às 31 do programa Detecta do Estado de São Paulo, além dos 1.250 câmeras e 162 botões do pânico instalados nas escolas e creches municipais.

O secretário afirmou que a população ganha uma importante estrutura para a segurança da cidade. “É uma grande conquista para todos os cidadãos, pois conseguiremos aprimorar as condições de trabalho dos agentes e melhorar a capacidade de atuação da GCM e da Defesa Civil diante das demandas da cidade, tendo a vista a localização favorável da nova sede. As obras estão avançadas e em breve teremos mais um equipamento novo voltado à segurança dos munícipes”, frisou Silva.

O prefeito, por sua vez, ressaltou que a entrega da nova sede se somará a outras que foram proporcionadas nos últimos seis meses, nesta área. “Em novembro do ano passado, tivemos a inauguração da Base da GCM no Casa Branca e nesse mês de maio da nova Base do Boa Vista, no Parque do Mirante. Seguimos investindo na segurança da cidade, para que possamos garantir a proteção do município e tranquilidade para a população”, declarou Ashiuchi.