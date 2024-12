Assistência Social realiza encontro da campanha 'Laço Branco'

A Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realizou nesta sexta-feira (06/12) mais uma edição da campanha “Laço Branco”, que tem como objetivo sensibilizar o público masculino sobre a importância de combater a violência contra a mulher. A reunião ocorreu na sede da pasta, região central da cidade, e contou com assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e outros profissionais.

A ação ocorreu em alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, celebrado na mesma data. A campanha convoca a sociedade para debater e se atentar sobre os sinais de violência direcionada ao público feminino, reforçando o uso de meios de denúncia a esses crimes como o Disque 100 e a Central de Atendimento à Mulher, que atende pelo número 180. A ideia foi conscientizar sobre a responsabilidade de romper o ciclo de violência e promover uma cultura de respeito e igualdade.

Participaram do encontro o chefe da pasta, Geraldo Garippo; o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), César Braga; o gestor do Espaço dos Conselhos, Carlos Araújo; além de colaboradores dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Os agentes sociais debateram sobre estratégias para sensibilizar o público masculino sobre o tema do combate à violência contra as mulheres. Durante a reunião, os integrantes trocaram informações e deram sugestões de como ampliar a abrangência da campanha na cidade ao longo do próximo ano.

“É fundamental que todos estejam unidos contra as violações de direitos humanos causadas às mulheres. Nesse sentido, os homens precisam estar cientes de que essa também é uma luta que afeta a vida deles e é responsabilidade deles, pois a violência atinge famílias, caminhos e histórias, comprometendo toda a sociedade”, alertou o secretário Garippo.

A campanha “Laço Branco” faz referência ao massacre ocorrido na Escola Técnica de Montreal, no Canadá, em 1989, quando um indivíduo de 25 anos invadiu uma sala de aula, mandou os homens saírem e matou 14 mulheres. A tragédia gerou revolta e uma onda de manifestações com grupos masculinos saindo às ruas usando laços brancos como símbolo de paz e do compromisso de não cometer violência nem fechar os olhos para crimes contra as mulheres.

Garippo ainda falou da importância do posicionamento por parte do público masculino. “Muitas vezes o homem acredita que não deve se envolver, mas precisa. A ação dele pode evitar uma tragédia na vida de uma mulher e de toda uma família. Assim como elas denunciam, eles também podem e devem fazer isso. A campanha é muito importante para conscientizar sobre isso e esperamos que os agentes que participaram deste encontro disseminem essa importante informação”, finalizou o secretário.