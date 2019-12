Associação Comercial vai criar núcleos de desenvolvimento

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano afirmou que planeja criar núcleos de desenvolvimento de bairros em 2020. Segundo a associação, as expectativas para 2019 não foram atendidas, mas acredita que os planos de 2020 serão cumpridas, pois a economia está mostrando sinais de crescimento, como melhorias no PIB e redução do desemprego.

"As expectativas para o próximo ano é que sejam melhores que 2019, com melhoras na economia, crescimento do PIB e aumento na taxa de emprego. Esse indicadores devem melhorar o desempenho do comércio da cidade que deve ter aumento em seu desempenho", explica a ACE.

Ações em 2020

Questionada sobre as ações em 2020, a associação comercial disse que os núcleos de desenvolvimento serão criados, primeiro, no distrito de Palmeiras e no Boa Vista e vão ajudar no desenvolvimento municipal.

"Os projetos para a criação de núcleos de desenvolvimento nos bairros, como por exemplo, Boa Vista e Palmeiras. Além de trazer novos serviços e benefícios vai ajudar o desenvolvimento empresarial de Suzano", afirma.

Em 2019 ocorreu a 1ª edição do "Liquida Suzano Autos", onde a ACE afirma que vai manter a ação em 2020. Além disso, a associação cita a ação de Natal, que contou com a adesão de 300 lojas.

"A Ace Suzano realizou várias ações para fomentar o comercio da cidade tais como o ramo automotivo com a realização do 'Liquida Suzano Autos' que repercutiu positivamente e movimentou o ramo automotivo, esse evento foi um grande sucesso que pretendemos repetir em 2020", informa.

Expectativas

Entretanto a associação afirma que as expectativas para 2019 não foram atendidas. Segundo a ACE, quando há a mudança de governo a expectativa é sempre positiva.

"O ano de 2019, que deveria ser um ano de crescimento maior com as expectativas que são geradas quando há uma mudança de governo, pois havia muita esperança que área política ajudasse na economia, porem, apesar de alguns avanços políticos o ano economicamente não foi dos melhores", concluiu a nota da associação.