Curso gratuito de fotografia abre inscrições para jovens da rede pública em Ferraz de Vasconcelos

Na próxima quarta-feira (24), às 10h, a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos realizará a abertura das inscrições para o curso gratuito de fotografia “Olhares do Futuro”. Esta iniciativa é voltada a estudantes da rede pública de ensino do município com idade entre 14 e 18 anos e busca incentivar a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento de novas habilidades por meio da linguagem fotográfica.



As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da secretaria na Rua Lourenço Paganucci, nº 1.133, no Jardim Ferrazense. As vagas são limitadas e os interessados devem comparecer ao local das inscrições munidos de documento de identificação e comprovante de residência.



A primeira turma contará com cinco participantes, que terão acesso a uma formação completa composta por oito aulas teóricas e práticas.



Durante o curso, os alunos receberão apostila física e digital gratuita, além de utilizarem câmeras fotográficas, equipamentos de iluminação e toda a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades. Não será necessário possuir equipamento próprio para participar das aulas, garantindo maior acessibilidade aos estudantes interessados.



Mais do que ensinar técnicas de fotografia, o projeto tem como proposta estimular o olhar criativo dos jovens, fortalecer sua capacidade de comunicação e ampliar suas perspectivas de futuro por meio da arte. Ao final da formação, os participantes receberão certificado de conclusão e terão a oportunidade de expor suas produções em espaços públicos da cidade, valorizando os talentos locais e promovendo a aproximação da população com a produção cultural desenvolvida pelos estudantes.



A programação terá continuidade ao longo do ano, com a previsão de duas novas turmas no mês de agosto. As aulas serão realizadas em dois formatos: às segundas e quartas-feiras e às terças e quintas-feiras, sempre das 8h às 9h30. A expectativa da administração municipal é ampliar gradativamente o alcance do projeto, fortalecendo o acesso dos jovens às atividades culturais e educativas oferecidas pelo município.