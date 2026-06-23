Câmara de Mogi lança a Escola do Legislativo

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira (PL), o Farofa, lançou na tarde desta segunda-feira, 22, a Escola do Legislativo de Mogi das Cruzes. Também participaram do evento as vereadoras Inês Paz (PSOL) e Priscila Yamagami (PL), integrantes da Comissão Permanente de Educação da Casa de Leis mogiana, bem como os vereadores Edson Santos (PSD) e Bi Gêmeos (PSD). A Escola do Legislativo visa aperfeiçoar servidores e aproximar a população das atividades parlamentares.

Poliana de Lima Noronha, servidora efetiva da Casa de Leis mogiana, foi nomeada como diretora do instituto de ensino, que terá Thiago Antônio Batalha como vice-diretor e coordenador pedagógico.

Poliana explicou as metas da entidade educacional. “Pretendemos firmar acordos com a Abel [Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas] e o Interlegis [Programa do Senado que disponibiliza gratuitamente produtos tecnológicos para a modernização, segurança de dados e transparência dos trabalhos nas câmaras municipais e assembleias legislativas]. Temos objetivos de oferecer aulas online e presenciais”, disse.

Thiago contou que, num primeiro momento, os cursos oferecidos em colaboração com instituições externas serão o foco da Escola do Legislativo. “Vamos usar essas parcerias para oferecer cursos prontos que já ficam disponíveis em plataformas digitais. São cursos com professores conceituados que já contam com certificados da ENAP [Escola Nacional de Administração Pública]. Vamos oferecer cursos para servidores, mas também para a população no geral”.

Ainda de acordo com Thiago Batalha, os próximos passos serão a definição do Regimento Interno e a elaboração do Planejamento Pedagógico. “Agora, vamos definir o regimento interno da Escola do Parlamento, bem como o seu planejamento pedagógico. Haverá cursos que abordam temas como gestão pública, orçamento público, cobranças da Prefeitura, assim como assuntos de aprimoramentos internos, como técnicas legislativas para que o servidor da Câmara possa prestar atendimento de excelência. Queremos iniciar as aulas já no segundo semestre agora”, disse Thiago.

Por sua vez, Poliana reforçou quais são os propósitos da Escola do Parlamento. “O objetivo principal da escola é aproximar a população, criar uma ponte entre o cidadão e a Câmara, além de capacitar servidores, assessores e vereadores. Os cursos serão definidos durante a elaboração do plano pedagógico. Teremos 90 dias para entregar o Regimento Interno da Escola do Legislativo”.

Ainda segundo Poliana, a iniciativa vai fortalecer ações que a Câmara já desenvolve. “Por exemplo, nosso programa de visitação e o Parlamento Estudantil. A Escola do Legislativo vai fortalecer ainda mais essas iniciativas, que também têm como objetivo aproximar a população da Câmara”, diz.

Farofa disse que a abertura da Escola do Legislativo mogiana será um marco para a trajetória da Casa de Leis. “Hoje, estamos realizando um sonho de muitos anos. Nossa equipe visitou escolas parlamentares em todo o estado. Trata-se de um passo histórico, já que vamos abrir novas portas para a cidadania”.

Priscila Yamagami, que é vice-presidente da Câmara e integrante da Comissão Permanente de Educação da Casa de Leis, também falou sobre o lançamento. “Estou muito feliz. A escola do parlamento é algo que eu defendo desde a campanha. Esse projeto não começou agora e contou com esforços de outras pessoas, como o ex-vereador Zé Luiz. Abriremos as portas para todos os cidadãos para falar sobre política, cidadania e gestão pública”.

Inês Paz elogiou a iniciativa. “Como diria Paulo Freire, a educação não transforma o mundo, mas transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Espero que o planejamento pedagógico seja construído coletivamente”.

O vereador Edson Santos foi mais um a endossar a importância do novo espaço de aprendizado. “Tudo que aproxima a população da Câmara terá meu apoio. Esse será um relevante meio de reflexão, informação e aprendizado”.

Poliana de Lima Noronha

Poliana de Lima Noronha, diretora da Escola do Parlamento de Mogi, é servidora efetiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes há oito anos, com atuação na Coordenadoria Financeira.

É graduada em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e em Ciências Contábeis pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui pós-graduação em Contabilidade Pública e Auditoria, Controle Interno Municipal e Alta Performance em Assessoria e Consultoria Contábil.

Ao longo de sua trajetória no serviço público, exerceu as funções de Controladora Interna e Chefe da Divisão de Contabilidade da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Também foi membro titular do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes e integra as atividades do Parlamento Estudantil da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

Thiago Antônio Batalha

Vice-diretor e coordenador pedagógico da Escola do Parlamento de Mogi das Cruzes, Thiago Antônio Batalha é especialista em Gestão Pública, com pós-graduação em Serviço Social, MBA em Ciências Políticas, MBA em Direito Eleitoral, MBA em Licitações e Contratos Administrativos e pós-graduação em Docência Universitária. Atualmente, ele cursa Bacharelado em Administração Pública.