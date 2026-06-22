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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Cidades

Cineteatro terá mostra 'Melhores Minutos de 2025' nesta quinta-feira

Esta será a segunda edição do evento em Suzano, com exibição gratuita de 59 curtas-metragens nacionais e internacionais

22 junho 2026 - 18h09Por De Suzano
Cineteatro terá mostra 'Melhores Minutos de 2025' nesta quinta-feiraCineteatro terá mostra 'Melhores Minutos de 2025' nesta quinta-feira - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro) recebe nesta quinta-feira (25/06), às 19 horas, a 2ª edição da mostra “Melhores Minutos de 2025”, com a exibição de 59 obras de autores nacionais e internacionais. A atividade é gratuita e promovida pelo Festival do Minuto em parceria com o Polo de Música e Audiovisual de Suzano, com duração aproximada de uma hora.

A iniciativa é considerada um dos principais projetos de difusão audiovisual do país. Criado em 1991, o projeto propõe a produção de vídeos com duração máxima de 60 segundos, reunindo trabalhos de cineastas profissionais e amadores.

Pioneiro no formato, o Festival do Minuto inspirou a criação de iniciativas semelhantes em mais de 50 países e se consolidou como referência internacional na valorização de novas linguagens e talentos do audiovisual. Em 2026, o projeto completa 35 anos de história, acompanhando as transformações tecnológicas e estéticas da produção audiovisual, do VHS aos celulares.

A mostra reúne obras que demonstram como grandes ideias, emoções e reflexões podem ser expressas em apenas um minuto. Os curtas apresentam variedade de temas, olhares e linguagens artísticas, indo desde propostas livres até produções específicas, como “Azul Baleia” e “Esplêndida Feiura”.

O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, afirma que será um momento importante para o público e para os cineastas. “Para o público presente, será um momento de muito entretenimento. Já os cineastas da região poderão vivenciar uma experiência única e descobrir as possibilidades de como dirigir um filme em apenas um minuto”.

O prefeito Pedro Ishi destacou a realização de mais uma ação cultural no município, reforçando o incentivo aos profissionais e artistas do audiovisual, além da ampliação das opções gratuitas de entretenimento à população.

“Receber novamente a mostra do Festival do Minuto em Suzano é motivo de orgulho, porque aproxima a nossa cidade de uma iniciativa reconhecida nacional e internacionalmente. Além de valorizar a criatividade dos profissionais do audiovisual, a programação oferece ao público uma oportunidade gratuita de contato com diferentes formas de expressão artística”, afirmou o prefeito.

 

Confira abaixo a programação completa

Chironomies: Vasily Petrenko 2

A Montanha, A Pedra, O Homem

Saudade

Bueirosaico

Azul Baleia

Gaiolacorpo

Rasgo

As Cartas que Eu Nunca te Dei

Love Is Not An Easy Thing

Minha Parede Vermelha

Pensamentos de Cora

Gênesis (ou Anatomia de um Beijo)

Em busca da mulher fruta perfeita

Bar-café, te amo

Caroço de Melancia

O Passinho

A folia molhada

Novos Imaginários Urbanos - Avenida Afonso Pena

Artur Azevedo - O Relógio

Controle

Ahh pode crer

No meio do caminho

Uma Pedra

Espírito de porco

Podadas Federais

Lust

Sea

Fugaa

Enredo

Pele

Esplêndida feiura

Eco

Narmedh

Um Dia em Caxias

Taipa

Ordem e Regresso

O mar nebuloso

Se cree blanco, míralo

Paz

O Segredo da Capela

A alma é um lugar para passear.

Dança das Águas

Between the beginning and the end

In my dreams

Escalando o pó de magnésio

Sonhei que acordava

O vazio em movimento

AU, essa noite sonhei com vc

4 estações Juiz de Fora - animação

Father

Cadeira

Cuidado, Zé!

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