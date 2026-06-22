Cineteatro terá mostra 'Melhores Minutos de 2025' nesta quinta-feira

O Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro) recebe nesta quinta-feira (25/06), às 19 horas, a 2ª edição da mostra “Melhores Minutos de 2025”, com a exibição de 59 obras de autores nacionais e internacionais. A atividade é gratuita e promovida pelo Festival do Minuto em parceria com o Polo de Música e Audiovisual de Suzano, com duração aproximada de uma hora.
A iniciativa é considerada um dos principais projetos de difusão audiovisual do país. Criado em 1991, o projeto propõe a produção de vídeos com duração máxima de 60 segundos, reunindo trabalhos de cineastas profissionais e amadores.
Pioneiro no formato, o Festival do Minuto inspirou a criação de iniciativas semelhantes em mais de 50 países e se consolidou como referência internacional na valorização de novas linguagens e talentos do audiovisual. Em 2026, o projeto completa 35 anos de história, acompanhando as transformações tecnológicas e estéticas da produção audiovisual, do VHS aos celulares.
A mostra reúne obras que demonstram como grandes ideias, emoções e reflexões podem ser expressas em apenas um minuto. Os curtas apresentam variedade de temas, olhares e linguagens artísticas, indo desde propostas livres até produções específicas, como “Azul Baleia” e “Esplêndida Feiura”.
O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, afirma que será um momento importante para o público e para os cineastas. “Para o público presente, será um momento de muito entretenimento. Já os cineastas da região poderão vivenciar uma experiência única e descobrir as possibilidades de como dirigir um filme em apenas um minuto”.
O prefeito Pedro Ishi destacou a realização de mais uma ação cultural no município, reforçando o incentivo aos profissionais e artistas do audiovisual, além da ampliação das opções gratuitas de entretenimento à população.
“Receber novamente a mostra do Festival do Minuto em Suzano é motivo de orgulho, porque aproxima a nossa cidade de uma iniciativa reconhecida nacional e internacionalmente. Além de valorizar a criatividade dos profissionais do audiovisual, a programação oferece ao público uma oportunidade gratuita de contato com diferentes formas de expressão artística”, afirmou o prefeito.
Confira abaixo a programação completa
Chironomies: Vasily Petrenko 2
A Montanha, A Pedra, O Homem
Saudade
Bueirosaico
Azul Baleia
Gaiolacorpo
Rasgo
As Cartas que Eu Nunca te Dei
Love Is Not An Easy Thing
Minha Parede Vermelha
Pensamentos de Cora
Gênesis (ou Anatomia de um Beijo)
Em busca da mulher fruta perfeita
Bar-café, te amo
Caroço de Melancia
O Passinho
A folia molhada
Novos Imaginários Urbanos - Avenida Afonso Pena
Artur Azevedo - O Relógio
Controle
Ahh pode crer
No meio do caminho
Uma Pedra
Espírito de porco
Podadas Federais
Lust
Sea
Fugaa
Enredo
Pele
Esplêndida feiura
Eco
Narmedh
Um Dia em Caxias
Taipa
Ordem e Regresso
O mar nebuloso
Se cree blanco, míralo
Paz
O Segredo da Capela
A alma é um lugar para passear.
Dança das Águas
Between the beginning and the end
In my dreams
Escalando o pó de magnésio
Sonhei que acordava
O vazio em movimento
AU, essa noite sonhei com vc
4 estações Juiz de Fora - animação
Father
Cadeira
Cuidado, Zé!