Associação realiza nesta quinta-feira evento beneficente no Centro de Suzano

A Associação Mundial de Assistência Social (AMAS), braço direito da Igreja Mundial do Poder de Deus em Suzano, realizará nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, a "Ação Social AMAS". O evento acontecerá na Igreja Mundial do Poder de Deus, em Suzano.

Uma das atrações disponíveis para a população será o canil da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizará apresentações no local, que também contará com serviços de saúde, como enfermeiros, que realizarão exames de forma gratuita no local, e avaliação dentária, que será realizada pela Sorrident's.

Além disso, a Ótica Indaiá fará a manutenção dos óculos de quem estiver precisando. Tudo isso gratuitamente.

Para as crianças, brinquedos e brincadeiras farão o dia mais feliz. Os pequenos contarão com pula pula e cama elástica disponíveis. Palhacinhos também alegrarão o local. Além disso, as crianças poderão pintar o rosto.

Segundo o organizador, Raione dos Santos Cruz, o evento é importante, não só para que a população supra algumas necessidades, mas para que também se aproxime mais de Deus. "É importante para que aqueles que são mais carentes, possam receber não somente o alimento físico, mas também o alimento espiritual, e assim, possam ter um contato mais próximo com a obra de Deus. Todos são bem vindo em nosso evento, seja para participar das atrações ou até mesmo para ser um voluntário", afirma.

Os adultos também terão atenção especial no evento. O Instituto Embelleze realizará corte de cabelo e barba para os homens e serviços de esmalteria para as mulheres.

A ação também contará com 120 cestas, que serão distribuídas às pessoas carentes. As senhas para adquirir as cestas básicas, no entanto, já foram entregues.

A Faculdade Unicesumar também realizará uma ação no local, oferecendo descontos para cursos.

Serviço

O evento será realizado na Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada na Rua Baruel, número 380, no Centro de Suzano. O evento está previsto para começar às 14 horas.