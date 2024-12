Atenção ao produtor e pioneirismo marcam agricultura, avalia Prefeitura

Responsável por um setor fundamental para a economia da cidade, o Departamento de Promoção da Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano contribuiu significativamente para o crescimento do município e bem estar dos produtores rurais ao longo dos últimos oito anos, cuidando desse público que fornece cerca de 90% de seus produtos na própria cidade.

Atualmente, a cidade conta com cerca de 280 unidades de produção, incluindo feirantes, comerciantes de hortifruti e fornecedores estatais. Em 2024, a cidade atingiu o maior número de ruralistas atendidos pelo departamento, 140. O número cresceu ano a ano desde 2017, sofrendo pouco impacto ao longo dos anos, mesmo com a pandemia de coronavírus (Covid-19), que atingiu o País entre 2020 e 2021.

Para efeito de comparação, no primeiro ano de gestão, em 2017, o número de produtores atendidos foi de 90 e, em 2018, subiu para 96. O crescimento continuou em 2019 (105), 2020 (112), 2021 (118) e 2022 (125). Em 2023 a quantidade de produtores se manteve a mesma, chegando as 140 atuais.

O setor compõe o Produto Interno Bruto (PIB) municipal, gera empregos e participa do giro da moeda corrente, ou seja, integra o ciclo geral da economia de Suzano. Um dos maiores marcos da Agricultura durante a gestão foi a criação do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA) de forma pioneira no Alto Tietê.

Instituído pela Lei 5.435/23 e regulamentado pelo Decreto 9.924/23, a iniciativa tem como objetivo promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. O instrumento também tem como finalidade incentivar a valorização e o consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento ao processamento de alimentos, à agroindustrialização e geração de renda.

O departamento também implementou Rotas Rurais - programa estadual que busca aprimorar o processo de localização por meio do georreferenciamento, facilitando o acesso a serviços públicos e comerciais - com entrega dos endereços digitais para cerca de cem propriedades rurais; e tem como feito ainda a habilitação da gestão municipal para emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), antes emitido apenas por agentes do Estado.

O diretor de Agricultura, Minoru Harada, avaliou como positivo o desempenho do departamento. “Fizemos um grande trabalho nos últimos oito anos e mantivemos parcerias incríveis com os produtores”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, parabenizou o diretor pela condução do departamento e destacou a relevância que a Agricultura tem para a cidade. “Suzano está no Cinturão Verde do Estado e isso coloca esse setor da nossa pasta em uma prateleira importante da gestão”, lembrou Loducca.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou da relevância de Suzano para a agricultura local e reforçou a importância dos produtores para a economia da cidade. “Estamos em um município que produz e distribui para outros municípios. Temos um trabalho rural muito sólido e que está em constante crescimento”, concluiu.