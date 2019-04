Atendimento ao público no Centrus vai passar por reformulação

A Prefeitura de Suzano prepara uma reformulação no atendimento prestado no Centro Unificado de Serviços (Centrus), que também receberá uma nova nomenclatura. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego é quem está à frente deste trabalho, que tem o objetivo de prestar um acolhimento humanizado aos munícipes, com qualidade e agilidade.

Para isso, o local já tem um novo layout que prevê diversas mudanças na estrutura física. Entre elas estão comunicação visual e mobiliários novos. O prédio será dividido em dois setores: “Emprego e Geração de Renda” e “Serviços”, com recepção e triagem. Os guichês passarão a atender sobre todos os assuntos e o usuário sem acesso à Internet também terá à disposição um terminal de autoatendimento.

Atualmente, o Centrus recebe cerca de 600 pessoas por dia e reúne 50 tipos de serviço. No entanto, este número deve aumentar com a possível transferência de ofícios de outras secretarias. O objetivo é concentrar cada vez mais, em um único espaço, a prestação de serviços públicos com a infraestrutura necessária e mais conforto e comodidade à população. Esse levantamento já está sendo feito.

O próximo passo para a execução desse trabalho e a garantia de atendimento de qualidade a todas as demandas é a organização e treinamento dos servidores, que deve acontecer em breve. Tudo deve estar concluído até o final do ano.

“Já começamos com a avaliação de trabalho de cada um. Um bom atendimento não conta apenas com a tecnologia, mas também com uma forma nova de atuar. Queremos que o contribuinte saia daqui satisfeito, com a sua demanda resolvida, sem estabelecimentos de prazos”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

A população ainda vai contar com a modernização do projeto Suzano Mais Emprego. “Vamos trabalhar em um site exclusivo para o programa. Assim, o candidato já cadastra o seu currículo, ali mesmo as informações sobre as vagas já se cruzam e ele é chamado para a entrevista, agilizando assim todo o processo”, destacou o diretor de Desenvolvimento Humano, Marcos Manrique.

Serviços

Atualmente, o Centrus já presta serviços do PAC e do PAT. Funcionam ainda programas voltados ao Banco do Povo, Seguro Desemprego, Jovem Cidadão e Microempreendedor Individual (MEI). Estão disponíveis também os setores de Fiscalização de Obras, Planejamento Territorial, Projetos Públicos, Aprovação de Projetos e serviços do setor de Habitação, como auxílio-moradia, programa federal “Minha Casa, Minha Vida” e controle de ocupações irregulares.



Há atendimentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego para feirantes e pessoas ligadas ao turismo e da Secretaria do Meio Ambiente, que trata sobre autorização para corte de árvores, movimentação de terra, orientações acerca de resíduos, entre outros. A Secretaria de Saúde realiza ainda acolhimento e encaminhamento para demandas específicas, regulação e serviços da Vigilância em Saúde, incluindo as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica e o setor de Controle de Zoonoses.