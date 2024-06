Audiência dia 21 define privatização da Linha 11 e extensão de Suzano

As datas para a realização de audiências públicas para privatização das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram definidas pelo Governo do Estado.

Na região será em Mogi das Cruzes com data prevista para 21 de junho, às 9h30, no Auditório OAB na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, número 175, Centro Cívico.

Neste mesmo dia será discutido também o plano de expandir as linhas nas três pontas: Linha 11-Coral, de Estudantes até César de Souza, a 12-Safira até Suzano e a 13-Jade até Bonsucesso.

As informações foram divulgadas primeiramente pelo ‘Diário do Transporte’ e confirmadas nesta quarta-feira (5) pelo DS.

Projeto

Esse projeto é de uma parceria público-privada (PPP) e está qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Além das duas extensões que afetarão o Alto Tietê, também está no projeto o prolongamento da Linha 13-Jade. Ao todo, com as três extensões, o investimento previsto é de R$ 10 bilhões.

Após a realização da consulta pública, o edital será publicado. O leilão de concessão ou privatização das linhas deve ser realizado até o fim de 2024.

Projeto antigo

O projeto é antigo. Em 2021, o então secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, disse que as duas linhas que atendem o Alto Tietê deveriam ter concessão aberta ainda durante a gestão João Doria/Rodrigo Garcia. A declaração, na ocasião, foi feita após a greve dos ferroviários, ocorrida em julho daquele ano, conforme informou o DS.

"Estaremos concedendo as Linhas 8 e 9 da CPTM em alguns meses. Logo abriremos a concessão da Linha 7+Trem Intercidades São Paulo-Campinas, eventualmente incluindo a Linha 10. E ainda devemos abrir concessão das Linhas 11, 12 e 13, depois desta inacreditável greve", publicou na ocasião. O projeto, no entanto, não foi para frente.