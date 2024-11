Autoridades suzanenses recebem medalhas dos Bombeiros por trabalho na cidade

Autoridades suzanenses foram homenageadas na tarde desta quinta-feira (28/11) pelo 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros, na sede da corporação, no bairro Shangai, em Mogi das Cruzes. Na oportunidade, receberam a medalha “Challenge Coin”, que valoriza a parceria de grandes colaboradores, o prefeito Rodrigo Ashiuchi; o vereador e prefeito eleito, Pedro Ishi; o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; e Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. A entrega da honraria exalta a atuação da administração municipal nas situações de incêndios e acidentes. A tradição das “Challenge Coins” existe nas forças militares e na Polícia Militar como forma de reconhecer os serviços e sacrifícios dos membros de uma unidade, que representam camaradagem e orgulho.

Participaram da cerimônia o comandante do 17° Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Márcio César Carnevale; o comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros, Lucas Ricardo Miatello; o comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, o capitão Marcos Carbonel; a comandante da Estação de Bombeiros de Suzano, Raielly Soares; a secretária municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, coronel Daniele Freitas; o diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), José Francisco Caseiro; e o gerente regional da entidade, Manoel Camanho.

Ações

A Prefeitura de Suzano e o Corpo de Bombeiros desenvolvem trabalhos em conjunto na cidade que vão além das situações de emergência. Há uma preocupação das duas partes em capacitar profissionais de diferentes áreas e instituições para formar uma corrente de apoio às equipes de resgate. O aprendizado sobre os primeiros-socorros tem o objetivo de evitar a perda de vidas até a chegada do socorro.

Como exemplo desta parceria, pode ser destacado o projeto “Bombeiro na Escola”, uma iniciativa que atende estudantes entre 9 e 12 anos da rede pública de ensino. Por essa formação, são fornecidas instruções a partir de atividades teóricas e práticas sobre segurança no lar, riscos potenciais, remédios, produtos de limpeza, equipamentos, fios elétricos, afogamentos e acidentes de trânsito e outros. A proposta começou a ser executada em 2022 e, até o momento, já formou 1.751 alunos.

Outra atividade realizada pela colaboração mútua entre as partes ocorreu em janeiro. A Prefeitura de Suzano disponibilizou o Pátio Municipal da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, no Parque Residencial Casa Branca, para que fosse realizado um treinamento voltado ao resgate de acidentados, promovido pelo grupamento. No total, 20 agentes da corporação receberam orientações de seis instrutores sobre atendimentos pré-hospitalares a vítimas do trânsito.

A administração municipal ainda oferece, por meio do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), cursos destinados a diferentes grupos da sociedade, sobre “Alagamentos, Enchentes e Inundações”, “Fogo em Mato”, “Impactos Ambientais”, “Primeiros-Socorros”; “Animais Peçonhentos”; e “Anomalias da Construção Civil”. Até o momento, 15 turmas já foram capacitadas, incluindo, por exemplo, profissionais da Assistência Social e do Tiro de Guerra (TG 02-081). O prefeito agradeceu ao Corpo de Bombeiros pela oportunidade de receber essa honraria e cumprimentou a todos que foram responsáveis por esse reconhecimento. “Tenho de falar em gratidão, pela amizade e pela parceria que temos na cidade. Construímos ao longo destes oito anos uma história de cumplicidade, para nos colocarmos sempre à disposição do município. Pudemos estar juntos em diversas ocasiões e podem ter certeza que esse reconhecimento é recíproco. Suzano tem muita admiração e respeito pelo trabalho da corporação”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.