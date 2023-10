Avenida Jorge Bei Maluf passa por recapeamento e recebe R$ 8,4 mi de recursos

A Avenida Jorge Bei Maluf passa por recapeamento em toda sua infraestrutura viária. O projeto inclui recapeamento, guias, sarjetas, calçadas e drenagem.

Neste momento, estão sendo construídas guias, sarjetas e calçadas. Faltam implantação de drenagem, recapeamento e interligação com a avenida das Orquídeas, no limite com Mogi das Cruzes.

A obra é comandada pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. O investimento é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 do governo federal e R$ 1.777.211,58 como contrapartida municipal. A previsão é para o primeiro semestre de 2024.

Outra obra próxima a avenida é a nova alça do viaduto Leon Feffer. Essa obra está na etapa de drenagem.

Já foram executadas alteração do traçado, construção de guias e sarjetas, realocação de postes e ampliação das vagas de recuo do Terminal Norte.

Ainda restam os serviços de terraplanagem e de implantação das rampas de acesso ao viaduto.

O investimento é de R$ 5.242.903,91, com prazo de conclusão para o primeiro semestre de 2024. Os trabalhos também são realizados pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda.