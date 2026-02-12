Balanço de obras: Complexo Viário do Alto Tietê segue em ritmo acelerado

Com frentes de serviço simultâneas nas cidades de Poá e Suzano, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê seguem em ritmo constante, com execução de fundações e pilares das pontes e viadutos, além de caminhos de serviços, reforçando o compromisso com a melhoria do sistema viário da região para a conexão direta com o trecho leste do Rodoanel Mário Covas.



As estruturas necessárias estão sendo produzidas na Fábrica de Pré-Moldados, localizada em Suzano, que mantém um planejamento rigoroso para suprir as demandas da obra, como explica o gerente de engenharia da SPMAR, Roberto Segalla. “Até o momento, mais de 700 vigas já estão produzidas e armazenadas no pátio e seguiremos com o ritmo necessário para garantir que cada etapa seja entregue com a máxima segurança e eficiência operacional”, afirma.

No balanço geral, as obras já possuem números expressivos, com a conclusão de: 12% das fundações; 8% dos pilares; 6% das travessas de apoio e 35% das vigas pré-moldadas já executadas.



A frente de obra em Suzano concentra um dos pontos mais marcantes do projeto de interligação da cidade ao Rodoanel. O grande destaque nessa etapa é a construção de uma marginal elevada (viaduto) paralela à pista Externa do Rodoanel (sentido Dutra), com aproximadamente 2 km de extensão.

Em Poá, as obras entram em uma fase crucial, com a adequação do viário já existente. O acesso ao município pela pista interna do Rodoanel (sentido Imigrantes) será viabilizado pela construção de viadutos. Atualmente, as equipes concentram-se nos serviços iniciais, que incluem a limpeza do terreno e a implantação dos caminhos de serviço.



Para acompanhar o progresso da obra, basta acessar o site oficial da SPMAR: www.spmar.com.br, ou comparecer até o Posto Itinerante de Atendimento, nas cidades de Poá e Suzano.