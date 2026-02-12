Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Balanço de obras: Complexo Viário do Alto Tietê segue em ritmo acelerado

Intervenções em Poá e Suzano estão a todo vapor. *Fábrica de Pré-Moldados* já produziu 35% das vigas pré-moldadas necessárias para o empreendimento

12 fevereiro 2026 - 15h18Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação)

Com frentes de serviço simultâneas nas cidades de Poá e Suzano, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê seguem em ritmo constante, com  execução de fundações e pilares das pontes e viadutos, além de caminhos de serviços, reforçando o compromisso com a melhoria do sistema viário da região para a conexão direta  com o trecho leste do Rodoanel Mário Covas.
 
As estruturas necessárias estão sendo produzidas na Fábrica de Pré-Moldados,  localizada em Suzano, que mantém um planejamento rigoroso para suprir as demandas da obra, como explica o gerente de engenharia da SPMAR, Roberto Segalla. “Até o momento, mais de 700  vigas já estão produzidas e armazenadas no pátio e seguiremos com o ritmo necessário para garantir que cada etapa seja entregue com a máxima segurança e eficiência operacional”, afirma.

No balanço geral, as obras já possuem números expressivos, com a conclusão de: 12% das fundações; 8% dos pilares; 6% das travessas de apoio e 35% das vigas pré-moldadas já executadas.
 
A frente de obra em Suzano concentra um dos pontos mais marcantes do projeto de interligação da cidade ao Rodoanel. O grande destaque nessa etapa é a construção de uma marginal elevada (viaduto) paralela à pista Externa do Rodoanel (sentido Dutra), com aproximadamente 2 km de extensão.

Em Poá, as obras entram em uma fase crucial, com a adequação do viário já existente. O acesso ao município  pela pista interna do Rodoanel (sentido Imigrantes) será viabilizado pela construção de viadutos.  Atualmente, as equipes concentram-se nos serviços iniciais, que incluem a limpeza do terreno e a implantação dos caminhos de serviço.
 
Para acompanhar o progresso da obra, basta acessar o site oficial da SPMAR: www.spmar.com.br, ou comparecer até o Posto Itinerante de Atendimento, nas cidades de Poá e Suzano.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moção de aplauso ao secretário de Saúde é aprovada por unanimidade na Câmara de Suzano
Cidades

Moção de aplauso ao secretário de Saúde é aprovada por unanimidade na Câmara de Suzano

Você está com a língua branca? Do BBB ao Carnaval: entenda o que essa condição revela sobre a saúde
Cidades

Você está com a língua branca? Do BBB ao Carnaval: entenda o que essa condição revela sobre a saúde

Nova empresa retira 650 toneladas de lixo no primeiro dia de operação em Suzano
Cidades

Nova empresa retira 650 toneladas de lixo no primeiro dia de operação em Suzano

Primeira-dama participa de encontro de finalização do 'Caminho da Capacitação'
Cidades

Primeira-dama participa de encontro de finalização do 'Caminho da Capacitação'

Guararema e Caraguá encerram contrato com Renovar após crise do lixo igual a enfrentada por Suzano
Cidades

Guararema e Caraguá encerram contrato com Renovar após crise do lixo igual a enfrentada por Suzano

Encontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represas
Cidades

Encontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represas