Bate-papo com escritor Xico Sá será dia 17 de abril no Moriconi

A Associação Cultural Literatura no Brasil, em parceria com a Prefeitura de Suzano, realizará o projeto "Trajetória Literária" com o escritor e jornalista Xico Sá, no próximo dia 17 de abril, às 20 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no Centro.

O projeto é um evento criado em 2005 pelo escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, e tem como objetivo aproximar grandes escritores do público leitor. Ariano Suassuna, Ignacio de Loyola Brandão, Conceição Evaristo e Marcelu Rubens Paiva são alguns dos escritores que passaram pelo projeto, que acontece cerca de sete vezes por ano desde a criação.

"É interessante proporcionar aos leitores essa oportunidade de se aproximar dos escritores. O projeto foi criado com esse intuito", conta Sacolinha.

Previsto para iniciar às 20 horas, Sacolinha será o mediador do bate-papo que, segundo ele, será como uma "conversa de bar" com Xico Sá. Alguns assuntos serão abordados, como a trajetória do escritor, desde a infância e a adolescência até a entrada na arte, influências e pessoas em que se inspirou para se tornar escritor.

Assuntos como a situação política do Brasil, a profissão de jornalista e o futebol, assuntos que agradam Xico Sá, também devem ser abordados na conversa.

Ao final do bate-papo, que terá duração aproximada de 40 minutos, o público terá a oportunidade de fazer perguntas para o escritor. Segundo Sacolinha, a expectativa é de "lotar o local", que tem aproximadamente 90 lugares.

A entrada é gratuita.