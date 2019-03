Café da manhã na OAB marca comemoração do Dia da Mulher

As advogadas responsáveis pela 'Sala Rosa' de Suzano organizam eventos especiais para celebrar o Dia da Mulher. Dentre eles, um café da manhã, na Casa do Advogado, uma exibição especial de um filme temático no Cinetatro. A programação tem parceria com a Prefeitura.

Na Casa do Advogado, localizada na Rua Baruel, 715, na Vila Costa, um café da manhã a partir das 8 horas é pano de fundo para um bate papo sobre os direitos da mulher. Depois, no Cinetatro da Rua Paraná, a programação conta com o filme "A Questão do Feminismo e o Racismo", a partir das 9h30. Por fim, as representantes da 'Sala Rosa' convidam a população para participar do projeto "Promotoras Legais", no Centro de Educação e Cultura, as 18h30.

A 7º Edição do programa "Promotoras Legais", que se trata de um curso de capacitação para mulheres com idade acima de 18 anos, ensina temas contemporâneos e de forte relevância social para as mulheres da região. Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade (Fuss), possui capacidade para até 100 alunas. Durante 8 meses elas vão discutir temas como a violência contra mulheres, direitos humanos e força feminina.

A 'Sala Rosa' é um setor implantado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, pela Comissão da Mulher Advogada (CMA). A 'Sala Rosa' atende as ocorrências de violência física e ameaças contra mulheres em Suzano. As atividades deste ano estão sendo organizadas pelas advogadas e psicólogas que trabalham voluntariamente no setor.

A Maria Margarida Mesquita, presidente da Comissão da Mulher Advogada, é responsável pela sala instalada na delegacia de defesa da mulher. "Trabalhamos no enfrentamento da violência doméstica desde 1998. Hoje, nos trabalhamos junto a advogadas e psicólogas voluntárias. Somos uma cidade modelo no enfrentamento da violência doméstica no Alto Tietê", conta.

Segundo a presidenta do projeto, atendimentos de apoio às mulheres são realizados no local durante o ano todo. "Quando uma mulher vai fazer um boletim de ocorrência ou precisa de uma orientação especial, nós oferecemos apoio juntamente aos psicólogos na Sala Rosa. Além disso, realizamos palestras por todo o município sobre a Lei Maria da Penha", afirma. "O Dia Internacional das Mulheres é uma data especial para que elas se emponderem e lutem contra as agressões domesticas e desigualdades sociais. Queremos acabar com esta onda de feminicídio que está crescendo no País", finaliza.

A 'Sala Rosa' fica localizada na Rua Presidente Nereu Ramos, 302.