Câmara de Suzano critica governo Ashiuchi e cobra respostas de requerimentos

Vereadores da Câmara criticaram, nesta semana, a administração do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) que, segundo eles, não está atendendo as solicitações dos parlamentares. Eles cobram respostas aos requerimentos aprovados. O vereador Lisandro Frederico (PSD), protocolou um ofício ao presidente José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, solicitando que a Câmara, em forma emergencial, peça à Justiça um mandado de segurança, obrigando a Prefeitura a cumprir a Lei Orgânica do município que rege que o prefeito tem que responder os requerimentos dos vereadores em até 15 dias.

O vereador Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, fez críticas. "O secretário de Governo (Rosenil Barros Órfão) precisa começar a andar pela cidade, pois parece que ele só está sentado no gabinete", falou o vereador ao reclamar sobre a "buraqueira" nas ruas do município e também sobre os entulhos. "Está dando vergonha. Suzano já foi conhecida como a cidade das flores. Agora está sendo chamada de a cidade dos buracos, dos entulhos, cidade do desprezo", comentou.

O vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, também reclamou dos buracos. "Na Vila Figueira, Raffo e Jardim Revista, não dá para andar. Tem buraco esperando espaço na calçada", ironizou.

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, fez questão de demonstrar sua "insatisfação e chateação" sobre esse assunto.

Justiça

Lisandro explicou, ao revelar seu pedido de mandado de segurança, que solicitou ao Executivo em três requerimentos informações sobre uma situação que envolve o Canil da cidade. O vereador disse que supostamente 40 animais sumiram do local. Ele pediu à administração municipal esclarecimento sobre o assunto. No entanto, não houve retorno. "A prefeitura, quando nega este tipo de informação, demonstra desconhecimento sobre o papel de fiscalizador de um vereador", discursou.

Prefeitura

Em resposta, a Prefeitura informou que “os requerimentos solicitados pelo nobre vereadores foram respondidos, mas o que o mesmo solicitou foram dados pessoais de munícipes que adotaram cães no Canil Municipal”, informou sobre o pedido de Lisandro. Segundo a Prefeitura, a municipalidade não pode comprometer o sigilo pessoal dos munícipes. Mesmo assim, a Prefeitura deixou os documentos à disposição do vereador na própria secretaria responsável pelo serviço.

“A relação do Executivo com o Legislativo Municipal é calçada em respeito e parceria. O prefeito sempre cobra das secretarias a atenção a prazos e devolutivas aos vereadores. Há solicitações que já foram respondidas mas ainda não foram atendidas devido a outros serviços de maior prioridade, mas que serão atendidas o mais breve possível”, informou a nota.